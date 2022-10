In A2 Progress Profiles Bassano punto prezioso in trasferta. Comunali debutto amaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il Progress Profiles Bassano in trasferta nell’alessandrino a Casale Monferrato, coglie un altro pareggio. Altro 3-3 per i tennisti bassanesi. Vincono “soltanto” Salviato e Dal Zotto nei singolari, Speronello e Dal Zotto nel doppio. Si arrendono nei singolari Speronello contro Remy Bertola e Gabrieli con Bellucci. Non ce l’hanno fatta Gabrieli e Salviato a fare il colpaccio contro il duo Bellucci e Bertola che da soli hanno strappato il punto casalingo dopo che i vicentini hanno condotto in vantaggio l’incontro. La Classifica che li vede nel girone 4: Casale e Match Ball Firenze p 4; Modena 3; St Bassano Progress-Profiles 2; Massalombarda Ra1; Tc Vomero Napoli e Filari Me 0. Prossima giornata n°3 di 7 sarà Martedì 1/11 con i seguenti incontri: Modena-Match Ball Fi, Filari Messina-Massalombarda Ra e Tc Vomero-St Bassano Progress Profiles. Trasferta campana difficoltosa per il team bassanese perché il Vomero cercherà in tutti i modi per incamerare i primi punti, trovandosi ancora a secco. A secco anche il team dei Comunali di Vicenza al suo debutto proprio in casa contro i leccesi del Mario Stasi. Sugli scudi soltanto Giovanni Peruffo che è riuscito a far suo l’incontro di singolo con Giammarco Micolani. Non è riuscito a portare a casa il suo incontro lo sloveno Aljaz Bedene che si è arreso al terzo set con Omar Brigida in giornata di grazia. Anche Tommaso Bertuzzo in passivo con un doppio 6/4 con Felipe Virgili e nemmeno Battiston e Bedene sono riusciti ad avere la meglio sul duo Iliev-Krasnicowski. Incontro bandiera per il secondo doppio vicentino giocato da Balzerani-Peruffo vincitori al long tie-break su Micolani-Virgili. Hanno ridotto lo scarto e fatto vincente il loro debutto, accorciando cosi il punteggio squadra 2-4, ma i tre punti vanno agli ospiti. La classifica del Girone 2 dei Comunali: Ferratella Roma e Villasanta (Mb) p.6; Mario Stasi (Le) p.4; Team Avino (Na) p.1; Ct Bologna, Siracusa e Comunali Vicenza 0. Martedì 1/11 i Comunali alla loro seconda giornata giocheranno un altro incontro in casa ed ospiteranno i primi della classe del Ferratella Roma. Gli altri incontri della 3^ di 7 gare sono: Bologna-Siracusa e Mario Stasi-Villasanta. A Riposo i napoletani del team Avino.