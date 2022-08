Il Trofeo Ottica Centrale dei Comunali di Vicenza è del veronese Nicholas Bertagnoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica Centrale è di Nicholas Bertagnoli. Diretto da Lorenzo Miotti si è concluso prima di ferragosto il torneo con 80 contendenti, dove davanti a tutti ci è arrivato il giocatore veronese. In finale con un doppio 6/4 ha messo in seconda piazza il pari classifica Francesco Baretta del Green Garden di Mestre. Partiti come terza e quarta teste di serie, hanno scavalcato in due set i favoriti del seeding relegandoli al bronzo. Stagione, quella dei terza categoria, dove sia il giocatore di casa Francesco Marangon che l’altro vicentino Tommaso Simeone con tessera veronese hanno spesso condiviso le finali, quella dell’Ottica Centrale ha praticamente decretato il passaggio di categoria per tutti e quattro i semifinalisti. Un torneo quindi di festeggiamenti, come spesso succede in casa Comunali, presieduti da Enrico Zen, presidente del Club ma anche giocatore di alto lignaggio. Nel torneo l’etichetta di mina vagante è andata ad Alessandro Zampieri del Creazzo con 6 vittorie, con una terna il suo compagno di club Francesco Bruna ed il giocatore di casa Gianluca Alifuoco. A Bassano da oggi inizia il circuito giovanile Young Boys che terminerà il 20/8, sotto la direzione di Marco Moretto e la supervisione di Arianna Albertoni. Sono 66 i giovani dai 10 ai 16 anni a confronto sui rossi di Via Col Fagheron. Dal 20/8 al 4 Settembre torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti, iscrizioni entro le ore 12 del 18/8 competizione maschile e femminile con montepremi di 1.300€. A Creazzo dal 27/8 al 10/9 Open maschile Falco Forever. Torneo dai 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Fabio Giaretta. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Agosto fino ai giocatori 2.8, per quelli di categoria superiore da determinarsi. A Noventa Vicentina circuito veterani dal 27/8 al 11/9. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese. Iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Thiene prosegue il Circuito Young Boys dal 3 al 12/9 sotto la direzione di Valentina Todeschin. Iscrizioni entro le ore 12 del primo di Settembre.