Il Trofeo FL Service è un affare di famiglia. Tra i Ghedin vince Nicola su Mattia.

Al Tennis Palladio ‘98 di Vicenza l’Open maschile Fl Service è stato un affare tutto in famiglia. Se lo sono conteso Nicola e Mattia Ghedin, entrambi giocatori del Palladio 98. Finale arbitrata da Antonio Casa, che ha assegnato la coppa più grande, al più anziano dei due che ha chiuso l’incontro per 6/2 6/3. Erano 111 i partecipanti diretti da Vasile Istudor e Raffaella Bettini. Terzi posti per Matteo Dal Zotto del Bassano e per Marco Tamiello del Ct Vicenza. In evidenza nel main draw Andrea Martellato del Ct Vicenza che ha spento gli entusiasmi di Enrico dal Lago e del mantovano Tommaso Ferrari. Il draw di terza categoria l’ha vinto Tommaso Simeone dello Sporting Verona in tre set tiratissimi sul bassanese Giovanni Vedove Fiorese. Il tabellone di 4^ categoria è stato vinto dall’under 16 del Bassano Gioele Farina. A Sovizzo fino al 06 Agosto torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte con 100 iscritti. La giornata di Venerdì 5 vedrà le semifinali alle ore 18.00. In lizza Tommaso Simeone e Guido Costante Pegoraro altra rivelazione, under 14 dello Schio. Nell’altro campo è già pronto Edoardo Sartori del Tennis Club Arzignano che attende il vincitore tra Mauro Marzarotto del Ct Vicenza ed il giocatore di casa Matteo Tarantello. Finale in programma Sabato ore 10. Fino al 14/8 torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica centrale con 80 partecipanti, diretto da Lorenzo Miotti. A Bassano dal 13/8 ci sarà il circuito giovanile Young Boys che terminerà il 20/8, sotto la direzione di Marco Moretto. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/8.