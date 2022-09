Il Tricolore dei campionati italiani a squadre di wheelchair svoltisi a Bassano va al Cus Torino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Bassano dal 15 al 18 Settembre si è tenuto il campionato italiano a squadre di tennis wheelchair. Erano 13 le squadre che hanno giocato in via Col Fagheron presso la Società Tennis Bassano presieduta da Marco Fioravanzo. Due giorni baciati dal sole, uno di pioggia con incontri svolti presso il Centro Giovanile e quello finale di nuovo al sole. Quattro giorni intensi di gare che hanno tenuti impegnati questi gladiatori della racchetta, nelle evoluzioni più impensabili. Per il secondo anno consecutivo Bassano diventa il punto di riferimento italiano per gli specialisti di questa branca del tennis, giocata dai diversamente abili, che si allenano e partecipano anche alle gare individuali sia in tutto il territorio italiano che all’estero. Competizione nazionale diretta dal giudice arbitro Domenico Ciervo e Simone Zucchetti. Erano 44 i giocatori che hanno calcato i campi del St Bassano. Questa la classifica finale. Sul podio Cus Torino, Country Club Bologna e Canottieri Baldesio (Cr) a seguire Unità Spinale Firenze, Active Sport Brescia, Polisportiva 2M Firenze, Montesport Firenze, Tennis Novoli (Le), Albinea (Re), Tc Gallarate (Va), Sporteam Maserà di Padova, Tc Sulmona (Aq) e Tc Sedico (Bl). E’ stata un’autentica maratona conclude Marco Fioravanzo presidente del club organizzatore, proprio lui in primis che ha coordinato e assistito gli atleti sia in campo che fuori. Siamo pronti a rinnovare il nostro impegno, che abbraccia sia la parte sportiva che sociale. Molti i volontari presenti costantemente durante l’attività, che vengono ringraziati anche dal presidente del Comitato regionale Veneto della Fit Mariano Scotton, che rinnova l’impegno ed il sostegno anche per la prossima edizione.