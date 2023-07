Il trevigiano Alessandro Battiston da due anni a Vicenza vince il primo titolo ITF Junior

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Praga Alessandro Battiston batte Tsitsipas e vince il suo primo titolo internazionale. Battiston si trova a Vicenza dove da un paio d’anni Alessandro si allena in Via Sant'antonino presso l’Horizon di Sartori, dove avevano tracciato una road map per affrontare l’attività internazionale. Gioca nel campionato a squadre per i Comunali di Vicenza dove in A2 è entrato in scena nel doppio. Alla prima uscita internazionale il talento (originario trevigiano- mottense) ha fatto centro. Nello Junior 100 di Praga Battiston mette tutti in riga e conquista il suo primo titolo internazionale. Dal 3 al 08 Luglio incontro su incontro è arrivato solitario al traguardo. Il primo ad essere sconfitto in due set è stato il ceco Svojgr, a seguire il bulgaro Marinov con un doppio 6/4, nei quarti l’austriaco Hipfl sempre in due set. In semifinale si presentava il favorito del seeding il giocatore di casa Petak ed anche qui due sono bastati due set 6/4 6/0 e si spalancavano le porte della finale contro Pavlos Tsitsipas fratellino del più noto greco professionista Atp. Per niente intimorito il pluricampione italiano (4 tricolori U13 e 14 singolo e doppio) si aggiudicava il suo primo titolo under 18 internazionale per 6/4 6/2.