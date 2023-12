Il Progress Profiles Bassano conquista la serie A1 2024 unica società maschile veneta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

La Società Tennis Bassano Progress Profiles riconquista dopo 8 anni il pass per la serie A1 maschile. Impresa sfiorata lo scorso anno in Sicilia per agguantare i play off, questo 2023 è stato memorabile. Conclusa la regular season imbattuta con 6 vittorie, e soli 6 incontri persi su 36 disputati, i play off erano li ad aspettarli. Contro il circolo della Stampa di Torino, proprio la sede di svolgimento delle finali scudetto, il Bassano si impone per 4/2 ed è A1 2024. Questo il roster dei bassanesi capeggiati dal presidente Marco Fioravanzo e dai capitani Marco Moretto e Luigi Zitarosa. Marco Speronello 2.1, Tommaso Gabrieli, 2.2, Francesco Salviato, Matteo Dal Zotto, Giovanni Dal Zotto 2.5, Mattia Cappellari 2.5, Lorenzo Bortolaso 2.7, Leonardo De Antoni 2.8, Giacomo Bresolin 3.1, Alberto Mario Battaglia 3.1, Mattia Dalle Nogare 3.2, Luigi Zitarosa 3.3 Giacomo Cuman 3.4.