il falco forever di creazzo è del valdagnese pietro romeo scomparin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Creazzo l’Open Falco Forever è di Pietro Romeo Scomparin. Torneo iniziato dai tennisti con categoria 3.5 condotto da Michele Risoli con la supervisione di Alessandra Babbi. Erano una quarantina i giocatori in lizza per lo spettacolo puro. Però questo si è fermato alle semifinali, dove i giocatori Lorenzo Di Maro e Giovanni Peruffo hanno dato fondo a tutte le loro capacità per stoppare i loro due avversari. Ciò non è bastato perché sia Scomparin 6/4 6/1 che Martellato al terzo set sono approdati alla finale. Finale a senso unico con Scomparin che non si è fatto sorprendere dagli enormi progressi tecnici e fisici dell’under 18 del Ct Vicenza. Nessuna riverenza, niente fronzoli. Proprio come un professionista deve fare, entra gioca ed esce a testa alta. Un’ora di gara per onorare l’impegno con un netto 6/1 6/0 ed il valdagnese Scomparin portava a casa la posta. Per il “Sinner” Martellato un torneo da incorniciare per le quattro vittorie e la valanga di punti messi in cascina. Terzi posti per Giovanni Peruffo che è riuscito a tener testa al winner per un set e per l’altro vicentino Di Maro con tessera bolzanina. A Sandrigo 27^ Edizione dell’Open BR Pneumatici maschile con 2.000 euro di montepremi. Dirige Paola Agostani e supervisione di Louis Anthony Hyde con 134 tennisti al via. Tabellone principale che va in scena proprio da Lunedì 12 e gare che iniziano dalle 15.00 alle 19.30. Sono stati promossi nel main draw: Lorenzo Bortolaso, Giacomo Bresolin, Tommaso Simeone, Mauro Marzarotto, Giancarlo Draghi, Zeno Godi, Leonardo Tonin e la mina vagante Guido Costante Pegoraro. A Schio iniziato il 15° Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum fino al 24/9. Diretto da Giuseppe Lainardi ed Enrico Dal Monte con 146 tennisti in tenzone. Ben 12 le gare in programma grazie ai 6 campi a disposizione con inizio ore 17.30. Al Meeting Club di Valdagno iniziato il torneo giovanile Memorial Mattiello che dovrebbe durare fino al 18/9. Sono 52 le giovani racchette a confronto coordinate da Andrea Equizi e Martina Zucchini. A Thiene dal 17 al 28/9 Torneo di 3^ Categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 15/9. A Noventa Vicentina un long weekend del 16/9 tutto rosa con il 4° Open Memorial Arianna Rossetto. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese.