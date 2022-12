Il derby berico spareggio secco dei playoff di a2 è del progress profiles Bassano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il derby vicentino di A2 è del Progress Profiles Bassano che si è imposto sui Comunali di Vicenza. Ci sono andati vicini alla vittoria sia Giovanni Peruffo sia Gabriele Bosio, i due alfieri dei Comunali che hanno portato il loro team fino ai play off. Ma i granitici Marco Speronello e Francesco Salviato del Bassano, abituati a queste battaglie che contano, si sono imposti al terzo set sui rampanti dei Comunali. Ha rischiato di più Speronello che ha dovuto annullare più di qualche match point a Peruffo, ma alla fine è riuscito a portare a casa l’incontro. Così come hanno fatto Tommaso Gabrieli e Matteo Dal Zotto vincenti in due set contro Riccardo Balzerani e Tommaso Dal Santo. E’ stata la festa del tennis vicentino suggellata dalla presenza del Vice Presidente nazionale Gianni Milan che prima delle “ostilità” ha dato una pacca sulle spalle ai suoi dirigenti, presenziando allo scambio dei gagliardetti. Comunque una squadra berica si giocherà l’accesso in A1 contro il team siciliano del Siracusa. Giovedì 8 Dicembre alle ore 10.00 in Via Col Fagheron a Bassano saranno i reds di Marco Fioravanzo nella gara di andata a tentare la promozione contro il Match Ball Siracusa. Ritorno a Siracusa Domenica 11 Dicembre.