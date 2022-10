Il 4° Memorial Arianna Rossetto Rodeo Open di Noventa Vicentina è di Sofia Antolini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il 4° Memorial Arianna Rossetto di Noventa Vicentina, torneo Open femminile è di Sofia Antolini. Diretto da Claudio Sinigaglia con la supervisione di Federico Splendore hanno messo a confronto tre dozzine di partecipanti. Al secondo posto dietro alla numero uno del Ct Vicenza si è classificata l’under 18 parmense Elena Bocchi. Terze l’under 16 Eva Segato compagna di club della winner e la milanese Giulia Alessia Monteleone. Il tabellone di 3^ è stato appannaggio della modenese Beatrice Bruni Lotti che sul filo di lana ha superato Eleonora Trapani del Dueville. Il tabellone di 4^ è stato vinto dall’under 14 veronese Camilla Dal Cero con un doppio 4/1 sull’under 16 rodigina Vittoria Lucchin. Presenti alle premiazioni Anna Dalisera mamma di Ariana ed il fratello Nicola dei compianti di lei e del padre Luciano. C’era anche il vice presidente della Fit regionale Alessandro Zambon. Venerdì 28 in Corso Andrea Palladio a Vicenza presso il Palazzo Trissino-Baston alle ore 12, il presidente della Società tennistica dei Comunali, presenterà il percorso del suo team di A2. Debutterà in casa alle ore 10 del 30 Ottobre contro il team leccese Mario Stasi e due giorni dopo sempre in Via Monte Zebio a Vicenza contro la compagine romana del Ferratella. L’altra compagine vicentina di A2 è il Bassano che ha pareggiato 3-3 in casa contro il Massalombarda e Domenica 30 sarà a Casale Monferrato.