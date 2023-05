I risultati delle vicentine di tennis della serie B avanza il Sandrigo Palladio per un soffio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

I Risultati delle vicentine nella seconda giornata di serie B. Nella B1 maschile Artel Schio trasferta amara a Barletta, riposava Ct Vicenza. Nella B2 maschile il Sandrigo rifila una cinquina al Bologna e Palladio ‘98 per sole tre palle non sgraffigna il pari al Verona. Di seguito le classifiche ed i gironi. Classifica B1M Gir. 1: Alghero Mp Finance p.6; Milano Bonacossa, Barletta (Ba) e Persiceto (Bo) p.3; Artel Schio e Tc Palermo2 p.1; Villaforte (Al) p.0. Prossima giornata 3/7 Domenica 28/5 ore 10.00: Villaforte-Persiceto, Bonacossa Mi-Tc Palermo2 e Alghero-Artel Schio. Riposa Barletta. Classifica B1M Gir. 4: Ct Ragusa e Vomero Napoli p.6; Maglie (Le) e Tc Terranova (Ss) p.3; Quanta Club (Mi), Ct Vicenza, Club La Meridiana (Mo) p.0. Prossima giornata 3/7: Terranova-Ragusa, Ct Vicenza-Quanta Club (Mi) e La Meridiana-Maglie. Rip Vomero. Il commento della Gara disputata al Palladio ‘98 con il Team Benetti dell’At verona. Gara iniziata dopo aver osservato un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nell’Emilia Romagna fatto osservare dal Commissario di campo il sig. Davide Corredig di Cittadella. Parte bene Team Benetti che si porta sul 2-0, ma rinvengono i berici, con il fuoriclasse Nicola Ghedin che tornato a casa dopo parecchi anni di serie A sta dando un buon contributo al club dove insegna. Altro contributo insperato per i vicentini, è arrivato dal vivaio Nucera, che dopo aver subito il primo set, trovava il bandolo della matassa contro Leoni, bombardando da oltre i suoi due metri. Sul 2-2, si va alla pausa riposo obbligata e parola ai verdetti dei doppi, dove i due outsider “veronesi” portavano avanti il Benetti Team. Brivido col long tie break per il duo Cheriè e Albiero quest’ultimo sempre più in progress, che per solo tre palle non riuscivano ad agguantare un prezioso pareggio. Il tabellino dell’incontro Palladio ‘98 Vicenza vs At Verona Benetti Team concluso per 2-4. Gabriel Roveri Sidney (V) 2.4 b. 2.4 Mattia Ghedin (P) 6/4 6/2; Nik Razborsek (V) 2.5 b. Cheriè Ligniere Edoardo (P) 7/5 6/4; Nicola Ghedin (P) 2.3 b. 2.2 Nicolò Pozzani (V) 6/2 6/1; Thomas Giuseppe Nucera (P) 2.5 b. 2.7 Tommaso Leoni 6/7 6/4 6/4. Doppi: Razborsek-Roveri (V) Sidney b. Ghedin Nicola e Mattia (P) 6/0 6/1; Pozzani-Leoni (V) b. Albiero-Cheriè (P) 3/6 6/3 10/6. La Classifica alla seconda giornata delle sette da disputare: Borgotrebbia (Pc) p.6; Sandrigo (Vi) p.4; Castellazzo (Pr) e At Verona Team Benetti p.3 Palladio ‘98 (Vi) p.1;Ct Fermignano (Pu) e Ct Bologna p.0. Terza giornata di sette Domenica 28/5 ore 10.00: Ct Bologna-Castellazzo, Fermignano-Borgotrebbia e Sandrigo-Benetti Team. Riposa: Palladio ‘98 Vicenza. Tutto pronto per la 16^ Edizione degli Internazionali di tennis città di Vicenza, Challenger Atp FL Service che si terrà dal 29/5 al 04/6 in Contrà della Piarda presso il Palladio ‘98. Torneo con 73.000$ di montepremi.