I risultati delle 6 squadre vicentine impegnate nella prima giornata di serie C

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Domenica 5 Marzo è iniziato il campionato a squadre di serie C. E’ il campionato che fa da diapason per la stagione 2023 dei club. Possibilità di promozione in B2 per le formazioni più brave, retrocessione in D1 per quelle meno attrezzate. Nel maschile sono 6 gli incontri da disputare 4 singoli e 2 doppi. Nel femminile 3 singoli ed un doppio. Bisogna quindi annoverare tra le fila molti tennisti provetti, soprattutto tra quelli del vivaio. Questi i risultati delle 6 formazioni vicentine. Domenica 12 ore 10 seconda giornata. Maschile Girone 1: Comunali di Vicenza-Bassano 6-0. Prossima Tc Mestre-Comunali di Vicenza. I veneziani hanno vinto in trasferta ed il loro morale è alto come quello dei berici che nel derby col Bassano si sono presi la rivincita dell’A2. Bassano in casa con il debuttante Rovigo. Girone 3 Park Villorba-Ct Vicenza 5-1. Prossima in casa con l’esordiente Tc Venezia che schiera i fratelli Di Maro. Femminile Girone 1 Ct Vicenza-Plebiscito Padova 2-2. Prossima gara Villafranca-Ct Vicenza, le veronesi che hanno perso nettamente la loro prima partita nel derby col San Giovanni Lupatoto e vorranno riscattarsi di fronte al suo pubblico. Girone 2 Bassano-Cerea 0-4. Prossima in trasferta a Padova contro la formazione B che è rimasta a secco come le bassanesi al loro esordio. Scontro che ha già il sapore di salvezza. Girone 4 Green Garden Metsre-Comunali di Vicenza 3-1. Comunali che giocheranno in casa contro le veronesi dello Scaligero, anche loro ferme a 0 punti. Fondamentale per le vicentine prendere i primi due punti. Prossimo torneo individuale: A Valdagno il 12/3 Doppio maschile Tpra Road to Rome. Iscrizioni referente Martina 334-1878758. A Dueville il 18 e 19 Marzo Rodeo Fitp di 4^ categoria maschile trofeo Askoll. Alessandra Babbi accoglierà le iscrizioni dei giocatori fino alle ore 12 del 16 Marzo. A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Emiloio Bertacche che validerà le iscrizioni pervenute entro le ore 12 del 23 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile.