I "Progetti del cuore" a Lonigo: in arrivo un monovolume per il trasporto sociosanitario

La collaborazione tra “I Progetti del cuore” e le città italiane, con scopo quello di aiutare le persone bisognose di ogni comunità, procede spedita. E raggiunge anche la S.O.G.IT. Sezione di Lonigo, alla quale verrà consegnato in comodato d’uso gratuito un nuovo Fiat Doblò per meglio garantire l’erogazione dei servizi di assistenza e trasporto in favore di tutta la cittadinanza e, soprattutto, delle persone più fragili. La conferenza stampa per l’attivazione del progetto si è tenuta presso la sede centrale di S.O.G.IT. a Lonigo, in Viale della Vittoria, 19. Attraverso i suoi volontari la S.O.G.IT. si occupa di assistere diversamente abili in termini di sostegno e accompagnamento sociosanitario per offrire assistenza a bambini, ragazzi e anziani in termini di visite mediche, fisioterapie e dialisi. Punta molto sul trasporto sociosanitario dei richiedenti presso gli Ospedali di Lonigo, Arzignano, Valdagno e Vicenza, oltre al trasporto di malati oncologici per radioterapia presso l’Ospedale di Vicenza. Nelle attività della S.O.G.IT. trovano grande attenzione i corsi di formazione di volontari per il primo soccorso. Il tutto per una media di 700 uscite all’anno. Attraverso l’automezzo attrezzato che verrà consegnato da “I Progetti del Cuore”, la S.O.G.IT riuscirà a fornire e, nello stesso tempo a godere, di un aiuto concreto. “L’associazione nasce nel 2014 - spiega la responsabile Roberta Santacasa - facciamo parte di una associazione nazionale con sede a Lignano, ma ogni sezione lavora in autonomia con il suo statuto e i suoi volontari. Offriamo assistenza sanitaria per ogni tipo di evento, oltre a fornire aiuto in termini di trasporti quotidiani per una popolazione bisognosa che vive in stato di indigenza e ha difficoltà motorie. L’obiettivo è quello di fornire un trasporto sociosanitario dei richiedenti presso gli Ospedali di Lonigo, Arzignano, Valdagno e Vicenza, un trasporto ai malati oncologici per radioterapia presso l’Ospedale di Vicenza e un trasporto per i corsi di formazione ai quali teniamo molto. Prima del mezzo attrezzato fornito da “I Progetti del Cuore”, l’associazione si ha adempiuto al suo compito statutario attraverso l’utilizzo di un pulmino con otto posti che l’avvento del Covid ha un po’ limitato l’uso. Perché da otto posti, per causa spazio, si è passati a due. Quindi per noi questo mezzo rappresenta un grandissimo aiuto”. A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, testimonial de “I Progetti del Cuore” che ha presentato l’iniziativa. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile verso chi ha bisogno. Con questa iniziativa si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili. Quello che mi ha spinto verso “I Progetti del Cuore” è senz’altro la vocazione di iniziative come questa. Voler contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Sarà proprio grazie alla partecipazione delle attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti del Cuore Società Benefit srl” si occuperà di informare i titolari delle attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.