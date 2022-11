I giocatori vicentini fanno bella figura in trasferta: Silvana Mulone vince l'Alpe Adria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Vedelago nell’Alpe Adria torneo di 3^ categoria maschile e femminile per giocatori fino ai 3.4 ha incoronato la vicentina Silvana Mulone. La giocatrice del Valdagno ha chiuso il draw con la sua terza vittoria, l’ultima conquistata con la padovana Stefania Boscarino del Padova Est. Terze la favorita del seeding la pordenonese Marta Rico e l’under 18 dell’Arzignano Chiara Reginato. Nel maschile terze piazze per i semifinalisti Maurizio Junior Peruzzo del Bassano e per un altro vicentino Francesco Bruna del Creazzo. Punti preziosi per Alberto Giovanni Zanotto e Giancarlo Venzo del Bassano che puntano al passaggio di categoria. A parte lo spettacolo serie A2 dove nessuna delle vicentine gioca in casa nella penultima di regular season, Comunali a Napoli, Bassano a Messina, non ci sono tornei individuali nella programmazione di Novembre. Ecco che i giocatori vicentini devono “emigrare” nelle vicine province, proprio cogliendo dei buoni risultati. Sempre con l’organizzazione Pinezic a Vedelago: Pronto un rodeo per il weekend 26 e 27 Novembre. Iscrizioni per giocatori di 4^ categoria solo maschile entro le ore 12 del 24/11. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra per neofiti e giocatori fino ai 4.4. Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963 Saranno in molti anche a Padova nel torneo di Natale al cs 2000 che iniziera dal 3/12. E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale ancora a Vedelago per maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.