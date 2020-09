Se dobbiamo rifare la tessera elettorale o la carta d'identità

Elezioni del 20 e 21 settembre. Esclusivamente per il rilascio delle tessere elettorali e della CIE. Prorogata al 31 dicembre 2020 la validità delle carte di identità scadute.

In occasione del Referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e delle Elezioni regionali del Veneto del 20 e 21 settembre 2020 l'ufficio Elettorale e lo sportello Anagrafe CIE (Carta di identità elettronica), che si trovano a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26, saranno aperti in via straordinaria.

Si potrà accedere all'ufficio Elettorale esclusivamente per il rilascio delle tessere elettorali smarrite, rovinate o prive di spazi per i timbri che certificano il voto.

Contemporaneamente, lo sportello Anagrafe CIE rilascerà, in via straordinaria, carte d’identità elettroniche agli elettori sprovvisti di documento d’identità valido o in caso di smarrimento, furto, deterioramento, primo rilascio. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal "decreto Rilancio", la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020. Resta limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.

Aperture straordinarie per consultazioni del 20 e 21 settembre 2020

Ufficio Elettorale (per rilascio tessere elettorali)

Fino a giovedì 17 settembre 2020 nel rispetto delle regole di sicurezza e prevenzione previste per il Covid-19, si può accedere agli sportelli, senza prenotazione, dopo gli appuntamenti esistenti:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

mercoledì dalle 10 alle 14

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18

Da venerdì 18 settembre a lunedì 21 settembre 2020, nel rispetto delle regole di sicurezza e prevenzione previste per il Covid-19, si può accedere agli sportelli, senza appuntamento, con questi orari:

venerdì 18 settembre 2020 dalle 8.30 alle 18

sabato 19 settembre 2020 dalle 8.30 alle 18

domenica 20 settembre 2020 dalle 7 alle 23

lunedì 21 settembre 2020 dalle 7 alle 15

Sportello CIE (per rilascio carte di identità elettroniche CIE)

sabato 19 e domenica 20 settembre 2020 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (nel rispetto delle regole di sicurezza e prevenzione previste per il Covid-19, si può accedere allo sportello senza appuntamento,)

Il rilascio delle CIE è previsto esclusivamente per gli elettori sprovvisti di documento d’identità valido o in caso di smarrimento, furto, deterioramento, primo rilascio. Non è previsto il rilascio in caso di carta d'identità scaduta, perché la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti è stata prorogata al 31 dicembre 2020.

Informazioni:

Ufficio Elettorale

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221429