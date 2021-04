Assegno unico figli 250 euro al mese: come ottenerlo

Al via dal 1° luglio 2021, come funziona, a chi spetta, l’importo, i beneficiari, guida alle novità

Rivoluzione per le famiglie italiane. L'assegno unico "universale" per ogni figlio fino ai 21 anni di età (e a partire dal settimo mese di gravidanza) è diventato legge e già da luglio 2021 dovrebbe essere erogato agli aventi diritto. La misura era già stata confermata nella Legge di Bilancio 2021. Si tratta della corresponsione di un assegno mensile a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Inoltre, l’assegno ha un valore massimo di 250 euro ed è composto da un valore fisso e uno variabile al variare del reddito complessivo della famiglia.

Dal 1 luglio 2021 tutte le famiglie che hanno un figlio fino ai 21 anni a loro carico riceveranno fino a 250 euro al mese per ogni figlio (previste maggiorazioni per figli disabili fino al 30-50%).

L'importo subirà modifiche in base all'Isee e sarà suddiviso in parti uguali tra i genitori. In caso di maggiore età potrà essere erogato direttamente nei confronti dei figli.

L'assegno andrà a tutte le famiglie, comprese quelle incapienti, i lavoratori autonomi e le partite IVA che fino ad oggi erano escluse perchè i vari sostegni erano legati ad un contratto di lavoro dipendente o a detrazioni.

In questo modo si avrà la cancellazione in un colpo solo di tutti gli altri sussidi: bonus bebè, detrazioni figli a carico, bonus mamma, assegni al nucleo familiare, ecc. ecc.

Requisiti per ottenerlo

Dal settimo mese di gravidanza al compimento del 18° anno. L'importo verrà ridotto ma erogato fino ai 21 anni del figlio/a a carico del nucleo familiare. Questa possibilità sarà concessa nel caso in cui il figlio studi all’università, svolga il Servizio civile, abbia un lavoro a basso reddito, o sia disoccupato.

verrà riconosciuto a tutti i lavoratori che sono cittadini italiani e che hanno un reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo o con partita IVA

l'assegno spetterà anche ai genitori single con figli a carico

per i soggetti che sono cittadini UE o Extra UE sarà necessario avere il permesso di soggiorno, versare l'IRPEF in Italia, vivere con i figli a carico in Italia, essere residente o esserlo stato in Italia per almeno due anni non continuativi ed avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di natura almeno biennale

Come verrà erogato

L’assegno verrà erogato, con la stessa cifra, a entrambi i genitori in forma di credito d’imposta o come denaro. Se i genitori sono separati o divorziati l’assegno verrà erogato al genitore a cui è stato assegnato l’affidamento del figlio. Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne potrà essere erogato direttamente a lui/lei. Questo bonus è cumulabile con il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza e anche con aiuti definiti dagli enti locali.

Assegno unico

L’assegno sarà mensile e potrà valere fino a 250 euro per ogni figlio/a a carico. Tutto varierà in base all’età del soggetto a carico e al reddito del nucleo familiare. A seconda dell’indicatore Isee verrà calcolato l'importo del bonus. La cifra sarà più alta se il figlio è disabile, se la madre ha meno di 21 anni, o se ci sono a carico altri due figli. Per i disabili, l’assegno verrà erogato anche oltre i 21 anni.

una quota fissa tra i 50 e i 100 euro;

una quota variabile in base all’Isee (quest’ultimo, se dovesse superare i 60 mila euro, annullerebbe la componente variabile);

l’assegno verrà maggiorato per i figli successivi al secondo e per quelli con disabilità (per questi, la maggiorazione dovrà essere tra il 30 e il 50%);

un altro requisito che inciderà sull’importo sarà l’età del figlio, a partire dai 18 fino ai 21 anni, il contributo sarà inferiore rispetto a quelli versato ai minorenni; tuttavia i figli, per continuare a ricevere l’assegno dopo la maggiore età, dovranno essere iscritti a percorsi di formazione scolastica, tirocini, o avere la disoccupazione.

Secondo alcune stime ogni famiglia riceverà di circa 3000 euro l’anno.

Esempio - Coloro (ossia l'80% delle famiglie italiane) che hanno un Isee sotto € 30.000,00 prenderanno in media al mese € 161 per il figlio minorenne ed € 97 per i figli maggiorenni ma con meno di 21 anni.