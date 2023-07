Passaporto nuovo? Ecco come fare a Vicenza

Se devi rinnovare o fare nuovo il passaporto ti conviene prenderti per tempo. A Vicenza le pratiche in questura richiedono pazienza, ci vogliono molti giorni per ottenere l'appuntamento.

Ecco in breve la procedura da seguire per presentare una richiesta di passaporto.

l passaporto è rilasciato ai cittadini italiani, ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

Se smarrite il passaporto, la procedura è la stessa, dovrete avviare la pratica per un nuovo rilascio.

Se il vostro passaporto è in scadenza entro i 6 mesi, è sempre valido per il riconoscimento ma non vale per l’espatrio. Se dovete viaggiare all’estero, dovrete richiedere il rinnovo del passaporto.

Per i minorenni è necessario avere un passaporto elettronico per bambini, l’iscrizione del minorenne nel passaporto dei genitori non è più valida. La validità del passaporto ha diverse durate in base a fasce d’età: triennale per i bambini da 0 a 3 anni, quinquennale per i minorenni da 3 a 18 anni.

Come e dove richiedere il passaporto

La Questura della vostra città.

La stazione dei Carabinieri.

L’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza.

Al fine di richiedere il rinnovo del passaporto scaduto e ottenere un nuovo documento di viaggio, ti potrai recare presso la questura più vicina o, in alternativa, potrai rivolgerti all’ufficio passaporti presso il commissariato di Pubblica Sicurezza, alla stazione dei Carabinieri, alle poste o in Comune. Ti consiglio comunque di recarti direttamente in Questura, in quanto ti verrà richiesto di apporre le impronte digitali in un dispositivo elettronico che non c'è sempre negli altri uffici.

Se ti trovi all’estero e sei in possesso della cittadinanza italiana, dovrai invece seguire una procedura differente che puoi consultare presso il sito ufficiale del MAE (Ministero degli Affari Esteri).

Sei hai fissato un appuntamento mediante il servizio online, devi portare anche la conferma stampata.

DOCUMENTI CON CUI PRESENTARSI

Dovrai inoltre munirti di due fototessere a colori identiche ed effettuate di recente su sfondo bianco. Se indossi occhiali da vista sei autorizzato a tenerli nella foto, a patto che questi non abbiano lenti colorate e i suoi elementi non alterino la fisionomia della persona e quindi la validità del passaporto.

Non dimenticare di portare anche un documento d’identità valido e una sua fotocopia.

Il Codice Fiscale.

Infine, ti verrà richiesto un contrassegno telematico e la ricevuta dell’apposito versamento;

Tempistica per ottenere il nuovo passaporto

L’attesa minima si può attestare in uno o due giorni lavorativi ma nei periodi di maggiore richiesta quest’arco di tempo può dilatarsi fino a raggiungere i trenta giorni. Nel periodo estivo può essere anche più lungo.

COSTO - Per ottenere un nuovo passaporto dovrai sostenere una spesa totale di 116€.

Qui trovi tutte le informazioni https://www.poliziadistato.it/articolo/10301

CONSEGNA A DOMICILIO - Inoltre, è bene sapere che la Polizia di Stato, in cooperazione con Poste Italiane, ha predisposto un pratico servizio di consegna del passaporto a domicilio, che verrà recapitato direttamente al destinatario al costo di 8,20 euro, somma che dovrà essere pagata in contrassegno al momento della ricezione del nuovo passaporto. Per usufruire di tale modalità di consegna, occorrerà specificare questa opzione al momento della richiesta del nuovo passaporto.

A chi rivolgersi per il passaporto a Vicenza

Questura di Vicenza. Dall’11 giugno 2018 la modalità ordinaria di accesso all’Ufficio Passaporti sarà tramite prenotazione “on line” di un appuntamento, attraverso la piattaforma digitale: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/.

Ufficio Passaporti

Viale Mazzini n.213 - 36100 VICENZA

Telefono: 0444337520