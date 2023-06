Come fare un corretta raccolta differenziata a Vicenza

Vicenza è un comune riciclone, ma non abbastanza. In più molti rifiuti vengono lasciati fuori dalle campane e i cassonetti spesso sono strapieni.

Non ci sono dubbi però che la raccolta finalizzata al riciclo sia di fondamentale importanza, abbiamo tutti imparato a differenziare ma a volte capita di commettere degli errori. Ecco una semplice guida.

Prima di acquistare un prodotto chiedetevi sempre se vi è veramente utile e prima di avviare gli oggetti alla raccolta differenziata domandatevi se possono avere una seconda vita.

Gli indumenti e i tessuti vecchi che non vi servono più, dopo averli lavati, li potete riporre nell’apposito cassonetto.

I rifiuti di vetro : ricordarsi di svuotare il contenuto e non inserire il sacchetto di plastica con cui li portiamo alla campana nel contenitore del vetro, ma in quello della plastica.

I rifiuti sono materie prime che possono trovare una nuova vita: ad esempio con 1 kg di rottame di vetro si può produrre 1 kg di nuovi contenitori, tant’è vero che ormai 7 bottiglie su 10 in Italia sono prodotte con vetro riciclato. Grazie al riciclo si risparmia sull’energia elettrica, si riducono emissioni di CO2 e si risparmia sulle materie prime.

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA E METALLO

Bottiglie, buste della pasta, flaconi dei prodotti utilizzati per le pulizie, vaschette del gelato, cassette e retine di frutta e verdura, vasetti dello yogurt e incarti trasparenti di brioches e caramelle.

Ricordate sempre che tutti i contenitori devono essere puliti, svuotati e schiacciati. Togliete le eventuali etichette di carta e nel caso dei vasetti di yogurt lavateli prima di inserirli nel sacchetto della plastica.

PLASTICA (IMBALLAGGI)

bottiglie (es. acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc...)

flaconi, dispenser (es. shampoo, bagnoschiuma, sapone, detersivi, prodotti per l’igiene della casa, sciroppi, creme, salse, yogurt ecc...)

taniche per acqua distillata

flaconi di candeggina o di altre sostanze utilizzate in ambito domestico (purché sciacquati)

sacchetti in plastica

vaschette alimentari (es. frutta, verdure, merendine, ecc...)

pellicole di giornali e riviste

buste e sacchetti per prodotti alimentari

vasi in plastica

film e pellicole

piatti e bicchieri in plastica

METALLO (IMBALLAGGI)

lattine

fogli in alluminio per alimenti

bombolette spray non infiammabili

scatolette e barattoli per carne, pesce e legumi

tubetti

coperchi per yogurt

tappi e capsule

COSA NON GETTARE

PLASTICA

oggetti vari in plastica

contenitori in plastica sporchi

giocattoli

posate in plastica

siringhe

cialde per caffè

METALLO

barattoli con resti di colore o vernici

bombole e bombolette (di sostanze infiammabili o nocive)

filtri

qualsiasi contenitore di prodotti irritanti, infiammabili, tossici, corrosivi



COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

Si: le bottiglie, i bicchieri, i barattoli e i vasi di vetro. No: lampadine, neon, ceramica, specchi, bicchieri di cristallo e contenitori in pirex, tutti materiali che devono essere riciclati in maniera differente.

I contenitori devono essere puliti e soprattutto vuoti: non inserite nel cassonetto bottiglie di vetro piene o semi-piene anche se si tratta solo di acqua.

COSA GETTARE

bottiglie di vetro

vasetti di vetro

vetri rotti

flaconi (no medicinaIi)

bicchieri di vetro

COSA NON GETTARE

vetri di finestre

tazzine e piattini

porcellana

piatti

lampadine

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

Giornali, scatole, cartoni ben piegati ma anche quaderni, scatole del latte, dei succhi di frutta, dei corn flakes e vaschette porta-uova in cartone.

Non buttate nei bidoni della carta quella unta, quella da forno e piatti e bicchieri di carta. Appiattite sempre le scatole e scatoloni in modo da ridurre gli imballaggi.

COSA GETTARE

giornali, riviste, libri, quaderni,

moduli continui

scatole di prodotti alimentari e imballaggi in cartone

(piegati e - schiacciati)

poliaccoppiati (Tetra pak®, brik del latte e del succo di frutta), senza parti in plastica e residui

COSA NON GETTARE

carta con residui di colla

contenitori unti (es. cartone della pizza se sporco)

carta accoppiata

carta chimica (es. fax, scontrini)

carta autocopiante

bicchieri e piatti di carta

COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO

Gli avanzi di cibo, gli alimenti andati a male, le bucce della frutta, i sacchetti del tè e i fondi del caffè, i fiori secchi e i tovaglioli di carta vanno conferiti invece nel contenitore dell’umido, in genere di colore marrone. Non dimenticate di sistemare i materiali in sacchi ben chiusi prima di buttarli via.

COSA GETTARE

resti di frutta e ortaggi

resti di carne e pesce

resti vegetali (piante, fiori, erba, ecc...)

latticini

gusci d’uovo

alimenti deteriorati

fondi di tè e caffè

ossa (piccole e medie dimensioni)

carta e cartone sporchi (es. cartone pizza molto unto)

cenere

escrementi di animali di piccola taglia

salviette e tovaglioli di carta unti

COSA NON GETTARE

sacchetti dell’aspirapolvere

pannolini e assorbenti

tessuti

legno verniciato

carta patinata

olii vegetali

VERDE E RAMAGLIE

COSA GETTARE

rami e foglie

erba

vari residui vegetali

COSA NON GETTARE

ceramica

calcinacci e materiale edilizio

sassi

LA RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE

COSA GETTARE

olio vegetale usato

grassi alimentari (es. strutto, margarine ecc...)

COSA NON GETTARE

resti di alimenti fritti

altri olii (come olii minerali lubrificanti o olio motore)

COSA BUTTARE NELL’INDIFFERENZIATA

Tutti quei rifiuti che non possono essere riciclati.

LA RACCOLTA DEL RESIDUO COSA GETTARE

carta accoppiata o sporca

matite, pastelli, penne e pennarelli

mollette per i panni

accendini e mozziconi di sigaretta

musicassette, videocassette, cd e dvd

nastro adesivo

pannolini e assorbenti

sacchetti dell’aspirapolvere

polveri

ceramica

porcellana

lampadine a incandescenza

calze in nylon

tutto ciò che non è possibile inserire nella raccolta differenziata

GLI INGOMBRANTI

Con l’obiettivo di offrire un servizio sempre maggiore in materia ambientale, AGSM AIM Ambiente (Gruppo Agsm Aim) ha istituito in collaborazione con il Comune di Vicenza il numero verde 800 748 746 come unico riferimento per i servizi di igiene urbana.

LE RICICLERIE NEL COMUNE DI VICENZA

Agsm Aim Ambiente gestisce con la collaborazione di cooperative sociali quattro riciclerie attrezzate al corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici ecc.) e riciclabili (vetro in lastre, contenitori ed oggetti di plastica, carta e cartoni, ecc.).

Ricicleria Nord

Via De Faveri 7 (laterale di strada Postumia)

Visualizza la posizione su Google Maps

Tel. 0444514649

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19, sabato dalle 9 alle 18 (inverno) dalle 9 alle 19 (estate)

domenica dalle 9 alle 14

Ricicleria Ovest

Via delle Fornaci 5 (laterale di via del Mercato Nuovo)

Visualizza la posizione su Google Maps

Tel. 0444560507

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì dalle 14 alle 19, sabato dalle 9 alle 18 (inverno) dalle 9 alle 19 (estate)

domenica dalle 9 alle 14

Ricicleria Sud

Via S. Venier 47 (laterale Riviera Berica, località Longara)

Visualizza la posizione su Google Maps

Tel. 0444240803

Orario di apertura al pubblico:

da martedì a venerdì dalle 14 alle 17, sabato dalle 10 alle 17

Ricicleria San Pio X

Via Giuriato (dopo le piscine comunali)

Visualizza la posizione su Google Maps

tel. 0444 397431

Orario di apertura al pubblico:

da martedì a venerdì dalle 14 alle 17, sabato dalle 10 alle 17