Prezzi case a Vicenza e provincia: quotazioni per zona

Se si vuole comprare casa a Vicenza, prima di acquistare l'immobile e accendere un mutuo, è bene anche sapere i prezzi delle case nelle diverse zone: centro, periferia, quartieri. Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in temini di numero di immobili in vendita, sono le seguenti: Centro Storico, San Bortolo/San Paolo, San Lazzaro/Pomari, Sant'Andrea, Pio X, San Felice, Borgo Berga, Anconetta. In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è il Centro Storico.

A Maggio 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.584 al metro quadro, con un aumento del 2,39% rispetto a Maggio 2022 (1.547 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Vicenza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2022, con un valore di € 1.585 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Luglio 2021: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.445 al metro quadro.

Provincia di Vicenza