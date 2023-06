Dichiarazione di inizio lavori (DIA/SCIA) a Vicenza: come fare

La Dia è la dichiarazione di inizio attività ed è un documento che consente di effettuare lavori di manutenzione straordinaria in un immobile (tramezzature interne, fusione di unità immobiliari, sostituzione di impianti elettrici, idrici e fognanti, impianti autonomi di riscaldamento, frazionamento di unità immobiliari che non comporti il cambio di destinazione d’uso, ecc.), decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con i relativi documenti allegati.

In alternativa alla Dia, per ragioni di semplificazione amministrativa, può essere presentata la Scia, ossia la segnalazione certificata di inizio attività che consente di iniziare l'attività senza la necessità di attendere la scadenza di alcun termine.

Ad entrambe le dichiarazioni devono essere allegate le attestazioni di tecnici abilitati, gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche di competenza da parte dell'Amministrazione. Le pratiche si presentano on line nel sito del Comune.

DIA e SCIA - Chi può presentarla

Il proprietario o chi ne ha titolo può presentare la SCIA, allegando un progetto redatto da un professionista abilitato alla progettazione e la relazione asseverata sulla conformità urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza, le autocertificazioni di conformità alla vigente normativa (ad esempio la normativa antisismica, quella antincendio, quella igienico-sanitaria, ecc. ecc.).

Cosa occorre:

modulistica compilata in ogni sua parte

relazione asseverata del progettista

diritti di segreteria

elaborati progettuali

attestazione oneri concessori

documentazione fotografica

relazione sull'abbattimento barriere architettoniche (DM 236/89)

Comune di Vicenza

La modulistica della edilizia privata è in continuo aggiornamento in seguito a cambiamenti normativi in materia, pertanto si raccomanda all'utente di verificare periodicamente la documentazione da utilizzare.

Presentazione delle pratiche in modalità esclusivamente telematica anche per l' Edilizia Residenziale, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it secondo le modalità già in uso al SUAP.

Pertanto la modulistica sarà generata automaticamente al momento della presentazione pratica compilando gli appositi form.

Elenco dei documenti per la presentazione di istanza (Formato: XLS )

Titoli abilitativi

Edilizia privata - Sue

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26 (terzo piano)

Telefono: 0444221630 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 10, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30)

Fax: 0444221538

Email: ediliziaprivata@comune.vicenza.it

Orario di apertura al pubblico:

Sportello amministrativo

lunedì e mercoledì: dalle 10 alle 12.30 (accesso libero)

giovedì: dalle 16.30 alle 18 (accesso libero per i cittadini, i professionisti solo con appuntamento online)

Sportello tecnico (riservato ai professionisti)

lunedì e mercoledì: dalle 10 alle 12.30 solo con appuntamento online

giovedì: dalle 16.30 alle 18 solo con appuntamento online

Sito web: Impresa Suap