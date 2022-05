Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: cos'è, come richiederlo, quando arriva

Potranno accedere alla nuova misura chi ha un reddito lordo fino a 35mila euro, sia lavoratori dipendenti che autonomi e pensionati. Riguarda 28 milioni di italian, ecco come verrà erogato il bonus-contributo di 200 euro (che è una tantum), i requisiti e i probabili tempi: i soldi arriveranno in estate.

Il governo ha approvato un importante sostegno per circa 28milioni di italiani, pensionati e lavoratori con un reddito fino a 35mila euro. Un bonus di 200 euro per contrastare il caro vita e che sarà erogato una tantum. Ad annunciarlo è stato il premier Mario Draghi dopo che il Cdm ha approvato il cosiddetto "decreto aiuti".

A chi spetta il bonus da 200 euro

Secondo quanto affermato in conferenza stampa dal premier, il bonus sarà erogato a per chi ha un reddito fino a 35mila euro:

Pensionati;

Lavoratori dipendenti;

Lavoratori autonomi.

Come richiedere il bonus da 200 euro e quando arriva

Come spiegato dall'Adnkronos, per i pensionati il bonus dovrebbe essere erogato a luglio direttamente dall'Inps. A fare avere il bonus ai dipendenti direttamente in busta paga ci penseranno tra giugno e luglio i datori di lavoro, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile.

Per i dipendenti e i pensionati è probabile che il contributo arrivi tra giugno e luglio. Gli autonomi invece potranno attingere da un apposito fondo che verrà creato a breve.

Bonus 200 euro anti rincari: tutte le cose da sapere

I dati dell'Istat e la crescita negativa nel primo trimestre avevano convinto Mario Draghi che occorreva fare di più. Dunque le risorse per il nuovo decreto anticrisi sono lievitate. Prima a sei, poi a nove miliardi, poi 14 miliardi di euro. Quasi la metà serviranno a distribuire proprio il bonus da 200 euro a favore di lavoratori e pensionati.

L'obiettivo del governo è chiaro: "Difendere il potere di acquisto delle famiglie", spiega Mario Draghi. L'inflazione sale, e anche se questa accelerazione "è causata in gran parte dall'energia" si tratta di "una situazione temporanea da affrontare con strumenti eccezionali".

Come verrà erogato il pagamento del bonus? "Sui pensionati non c'è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile. Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile" chiarisce il premier. Non è chiaro come funzionerà il pagamento per i lavoratori autonomi.