Ritirare la pensione: gli orari degli uffici postali di Vicenza e provincia

Per ritirare la propria pensione ci sono diversi modi: si va infatti dal semplice ritiro in contanti all’accredito su conto corrente bancario o postale al deposito su libretto postale. La scelta, in ogni caso, trova un limite nella normativa sulle movimentazioni di denaro in contanti: la soglia dal 01 luglio 2020 è pari a 1.999,99 euro, e dal 01 gennaio 2022 ad euro 999,99 . Se l'importo mensile della pensione supera la soglia di legge, il pagamento deve avvenire solo attraverso un sistema tracciabile, ovvero mediante:

accredito su un conto corrente bancario o postale;

accredito su un libretto di risparmio postale;

accredito su una carta prepagata dotata di Iban.

Attenzione: il limite per il pagamento in contanti, che riguarda solo le pensioni ordinarie ma non è operante per gli importi dovuti a titolo di tredicesima o di arretrati.

L'accredito su conto: vantaggi e svantaggi

Chiaramente l’accredito su conto corrente, postale o bancario, consente di evitare le consuete file per il ritiro dei contanti alla posta e anche di dover andare in giro con denaro liquido in tasca, esponendosi al rischio di borseggi o rapine. L’accredito inoltre viene effettuato automaticamente il primo giorno lavorativo (cd. giorno bancabile) del mese di riferimento (diversamente da quello bancario, per il conto corrente postale anche il sabato è considerato giorno lavorativo), consentendo di guadagna quella che in gergo bancario si chiama "valuta".

Per ottenere l’accredito su c/corrente è sufficiente comunicare il proprio IBAN all’INPS, attraverso l’apposita piattaforma web, seguendo la procedura guidata.

La gestione di un c/corrente ha però dei costi, anche molto diversi a seconda degli istituti bancari cui ci si rivolge.

La carta prepagata: vantaggi e svantaggi

Se non si dispone di un conto corrente e non se ne vuole aprire uno, l’accredito può essere richiesto su carta prepagata.

Attenzione: la carta deve necessariamente essere dotata di codice iban, come la Poste pay evolution proposta da Poste Italiane, che consente poi di ritirare la somma che serve, proprio come un bancomat.

Le carte prepagate in genere sono gratuite e non hanno costi di gestione, però sulle movimentazioni sono applicate commissioni non sempre economiche.

Libretto postale: vantaggi e svantaggi

E' possibile ottenere l’accredito della pensione anche su libretto postale. Si tratta di un servizio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. disponibile attraverso Poste Italiane o le banche. Il libretto postale non ha costi di apertura o di gestione (tranne l’imposta annua di bollo) mentre invece consente al titolare di ricevere interessi sulla somma depositata. Con il libretto postale si può versare e prelevare in tutti gli uffici postali e, con la Carta Libretto, si può prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

Riscossione in contanti: vantaggi e svantaggi

Agli irriducibili, che non amano i mezzi di pagamento elettronici e preferiscono i contanti, non resta invece che ritirare la pensione presso lo sportello bancario.

L’Ufficio presso cui ottenere il pagamento va scelto all’atto della domanda ma è comunque possibile, in qualsiasi momento, cambiare presentando richiesta di trasferimento (on line, sul sito dell'Inps).

La pensione in contanti può essere ritirata anche da una persona diversa dal titolare del trattamento, previa presentazione alla sede INPS competente per territorio dell'apposita richiesta di delega, debitamente compilata e sottoscritta. Attenzione: se un soggetto è titolare di più pensioni, il pagamento verrà effettuato con una unica disposizione di pagamento, con la medesima modalità

Tutti gli orari degli uffici postali in Provincia di Vicenza

UfficioPostale di VICENZA

Contrà SAN MARCO 40 - 36100 (VI)

telefono 0444/320690

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di BERTESINELLA

Via ROSSA 10/12 - 36100 (VI)

telefono 0444/911849

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via GIURIATO 60 - 36100 (VI)

telefono 0444/213511

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via DEL MERCATO NUOVO 30 - 36100 (VI)

telefono 0444/962221

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Viale DAL VERME 70/72 - 36100 (VI)

telefono 0444/920527

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via BIRON DI SOPRA 3 - 36100 (VI)

telefono 0444/965267

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via BEROALDI 9 - 36100 (VI)

telefono 0444/961644

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Contrà GARIBALDI 1 - 36100 (VI)

telefono 0444/544449

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato 08 30 13 30 domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via CATTANEO 2/A - 36100 (VI)

telefono 0444/547873

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via ANCONETTA 26 - 36100 (VI)

telefono 0444/303179

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Via F.LLI ROSSELLI 16 - 36100 (VI)

telefono 0444/240121

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

--------------------------------------------------------------------------------

UfficioPostale di CALVENE

Piazza RESISTENZA 1 36030 (VI)

telefono 0445/325094

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CAMISANO VICENTINO

Via FOGAZZARO SNC - 36043 (VI)

telefono 0444/410516

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CAMPESE

Piazza T. FOLENGO 20 36061 (VI)

telefono 0424/80448

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CAMPIGLIA DEI BERICI

Via ROMA 5 - 36020 (VI)

telefono 0444/866014

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CAMPOLONGO SUL BRENTA

Piazza ROMA 5 36020 (VI)

telefono 0424/816081

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CAMPOROVERE

Via TRIESTE 19/A - 36010 (VI)

telefono 0424/692022

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di CANOVE DI ROANA

Via C. BATTISTI 2 - 36010 (VI)

telefono 0424/692403

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CARPANE'

Piazza IV NOVEMBRE 14 36020 (VI)

telefono 0424/99873

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di CARRE'

Piazza IV NOVEMBRE SNC 36010 (VI)

telefono 0445/893200

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CARTIGLIANO

Piazza CONCORDIA SNC 36050 (VI)

telefono 0424/590308

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CASONI

Via PAPA GIOVANNI SNC - 36065 (VI)

telefono 0424/574211

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CASSOLA

Via MARTIRI DEL GRAPPA 1 - 36022 (VI)

telefono 0424/533660

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CASTEGNERO

Via PONTE 60 - 36020 (VI)

telefono 0444/730186

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CASTELGOMBERTO

Via XXV APRILE SNC - 36070 (VI)

telefono 0445/440101

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di FRAZIONE CASTELNOVO

Via ZANELLA 4 - 36033 (VI)

telefono 0444/977308

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di LOCALITA' CAVAZZALE

Via ZANELLA 23 - 36010 (VI)

telefono 0444/946053

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CESUNA

Via BRIGATA LIGURIA 25 - 36010 (VI)

telefono 0424/67057

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CHIAMPO

Via PINO 2 - 36072 (VI)

telefono 0444/420099

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CHIUPPANO

Via ROSSI 1 - 36010 (VI)

telefono 0445/893340

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CISMON DEL GRAPPA

Via VENETO 1 - 36020 (VI)

telefono 0424/92113

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di COGOLLO DEL CENGIO

Via A. DAL ZOTTO 81/83 - 36010 (VI)

telefono 0445/320292

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CONCO

Via MARCO POLI 1 - 36062 (VI)

telefono 0424/700035

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di CORNEDO VICENTINO

Via TASSONI SNC - 36073 (VI)

telefono 0445/952200

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di STONER DI ENEGO

Via STONER 30/B - 36052 (VI)

telefono 0424/490224

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.30; giovedì chiuso; venerdì chiuso; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di LOCALITA' TAVERNELLE

Via STAZIONE 32 - 36077 (VI)

telefono 0444/370060

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MAROSTICA

Via CAIROLI 62 - 36063 (VI)

telefono 0424/477811

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MASON VICENTINO

Via DIV. JULIA 34 - 36064 (VI)

telefono 0424/411899

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MELEDO

Via SABBADINI 19 - 36040 (VI)

telefono 0444/820886

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MOLVENA

Via ROMA 87 - 36060 (VI)

telefono 0424/708143

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTE DI MALO

Piazza G. MARCONI 1 36030 (VI)

telefono 0445/589638

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTEBELLO VICENTINO

Via CARDUCCI 1 - 36054 (VI)

telefono 0444/440186

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTECCHIO MAGGIORE

Via DUOMO 2 - 36075 (VI)

telefono 0444/703011

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTECCHIO PRECALCINO

Via GIOVANNI XXIII 4 - 36030 (VI)

telefono 0445/334299

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTEGALDA

Via D. CATTANEO SNC - 36047 (VI)

telefono 0444/737006

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTEGALDELLA

Via ROMA 9 - 36047 (VI)

telefono 0444/737012

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTEVIALE

Via DONESTRA 16/18 - 36050 (VI)

telefono 0444/950014

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTICELLO C.OTTO

Via ROMA 38 - 36010 (VI)

telefono 0444/595750

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTORSO VICENTINO

Via ZANELLA 27 - 36050 (VI)

telefono 0444/686274

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MOSSANO

Via MARCONI 9/B - 36024 (VI)

telefono 0444/795016

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MUSSOLENTE

Piazza VESCOVO DAL MONTE 8 36065 (VI)

telefono 0424/577564

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di NANTO

Via RIVIERA BERICA 78 - 36024 (VI)

telefono 0444/730187

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di NOGAROLE VICENTINO

Via MARCONI 6 - 36070 (VI)

telefono 0444/420096

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di NOVE

Via POSTE 2 - 36055 (VI)

telefono 0424/829267

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di NOVENTA VICENTINA

Via REZZONICO 1 Largo 36025 (VI)

telefono 0444/780011

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ORGIANO

Via LIBERTA' 37/A - 36040 (VI)

telefono 0444/774149

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di PEDEMONTE

Via LONGHI 60 - 36040 (VI)

telefono 0445/747031

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di LOCALITA' PEDESCALA

Via PRIMA ARMATA 2/A - 36040 (VI)

telefono 0445/705006

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di PIANA

Via BARTOLOMEI 2/A - 36078 (VI)

telefono 0445/430344

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di PIANEZZE

Via ROMA 5 - 36060 (VI)

telefono 0424/72952

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di PIEVEBELVICINO

Via MARCONI 55 - 36036 (VI)

telefono 0445/570066

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di PIOVENE ROCCHETTE

Piazzale ALPINI 9 36013 (VI)

telefono 0445/652042

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TEZZE

Via ROMA 46 - 36071 (VI)

telefono 0444/482108

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di POJANA MAGGIORE

Via MATTEOTTI 68 - 36026 (VI)

telefono 0444/794146

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di LOCALITA' PONTE DI BARBARANO

Via GIOVANNI XXIII SNC - 36021 (VI)

telefono 0444/795338

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di POSINA

Via GARIBALDI 6 - 36010 (VI)

telefono 0445/748022

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ARZIGNANO

Via DELL' INDUSTRIA 54 - 36071 (VI)

telefono 0444/673199

Orari di apertura

Lunedì dalle 10.00 alle 17.00; martedì dalle 10.00 alle 17.00; mercoledì dalle 10.00 alle 17.00; giovedì dalle 10.00 alle 17.00; venerdì dalle 10.00 alle 17.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di BASSANO DEL GRAPPA

Piazza PAOLO VI 4 36061 (VI)

telefono 0424/213289

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MONTECCHIO MAGGIORE

Via NATTA GIULIO 10 - 36075 (VI)

telefono 0444/602139

Orari di apertura

Lunedì dalle 10.00 alle 17.00; martedì dalle 10.00 alle 17.00; mercoledì dalle 10.00 alle 17.00; giovedì dalle 10.00 alle 17.00; venerdì dalle 10.00 alle 17.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di ZONA INDUSTRIALE DI SCHIO

Via LAGO DI LUGANO 15 - 36015 (VI)

telefono 0445/576191

Orari di apertura

Lunedì dalle 9.30 alle 17.00; martedì dalle 9.30 alle 17.00; mercoledì dalle 9.30 alle 17.00; giovedì dalle 9.30 alle 17.00; venerdì dalle 9.30 alle 17.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di ZONA INDUSTRIALE THIENE

Via DELL'ECONOMIA 9 - 36016 (VI)

telefono 0445/820000

Orari di apertura

Lunedì dalle 9.30 alle 17.00; martedì dalle 9.30 alle 17.00; mercoledì dalle 9.30 alle 17.00; giovedì dalle 9.30 alle 17.00; venerdì dalle 9.30 alle 17.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di VICENZA

Contrà GARIBALDI 1 36100 (VI)

telefono 0444/547079

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato 08 30 13 30 domenica chiuso;

UfficioPostale di POVE DEL GRAPPA

Via MARCONI 2 - 36020 (VI)

telefono 0424/808694

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di POVOLARO

Piazza S. GIOVANNI BOSCO 1 36031 (VI)

telefono 0444/360149

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di POZZOLEONE

Via ROMA 5 - 36050 (VI)

telefono 0444/462520

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di LOCALITA' PRIMOLANO

Piazza SAN ROCCO 1 36020 (VI)

telefono 0424/433838

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì chiuso; mercoledì chiuso; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.30; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di QUINTO VICENTINO

Via MONSIGNOR NEGRIN 12 - 36050 (VI)

telefono 0444/356941

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di RECOARO TERME

Via ROMA 25 - 36076 (VI)

telefono 0445/75285

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di RETTORGOLE

Via PONTE MARCHESE 44 - 36030 (VI)

telefono 0444/986190

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ROANA

Via SARTORI 5 - 36010 (VI)

telefono 0424/66023

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ROMANO D'EZZELINO

Piazzale CADORNA 46 36060 (VI)

telefono 0424/510534

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ROSA'

Via MAZZINI 60 - 36027 (VI)

telefono 0424/585311

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ROSA'

Via GUGLIELMO MARCONI SNC - 36027 (VI)

telefono 0424/85642

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ROSSANO VENETO

Via CARTIERA SNC - 36028 (VI)

telefono 0424/540469

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ROTZO

Via ROMA 37 - 36010 (VI)

telefono 0424/691008

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SANT'URBANO

Via RIO SECCO 84 - 36075 (VI)

telefono 0444/607007

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì chiuso; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì chiuso; sabato 08 30 13 30 domenica chiuso;

UfficioPostale di SALCEDO

Via ROMA 8/A - 36040 (VI)

telefono 0445/888002

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN GERMANO DEI BERICI

Via ROMA 2 - 36040 (VI)

telefono 0444/868164

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN GIORGIO DI PERLENA

Via PERLENA SNC - 36030 (VI)

telefono 0445/851115

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN GIUSEPPE DI CASSOLA

Via RAFFAELLO SANZIO 13 - 36022 (VI)

telefono 0424/31684

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di LOCALITA' SAN MARINO

Via MONTEGRAPPA 37 - 36020 (VI)

telefono 0424/92246

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì chiuso; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì chiuso; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN NAZARIO

Via ROMA 56 - 36020 (VI)

telefono 0424/98250

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN PIETRO MUSSOLINO

Via RISORGIMENTO 2 - 36070 (VI)

telefono 0444/487395

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN QUIRICO

Via DON TAZZOLI 4 - 36078 (VI)

telefono 0445/473032

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN TOMIO

Via CENTRO 26 - 36034 (VI)

telefono 0445/580621

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN VITO DI LEGUZZANO

Via MONS. SNICHELOTTO 11 - 36030 (VI)

telefono 0445/519612

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN ZENO DI CASSOLA

Piazza SAN ZENO 31 36022 (VI)

telefono 0424/570844

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SANDRIGO

Piazza MARCONI SNC 36066 (VI)

telefono 0444/750224

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SANT'ANTONIO VALLI

Via ALTA 7 - 36030 (VI)

telefono 0445/590303

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì chiuso; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì chiuso; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SANT'ULDERICO DI TRETTO

Via SANT'ULDERICO 65 - 36015 (VI)

telefono 0445/635015

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì chiuso; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SANTA CATERINA DI LUSIANA

Via FRELLI 3 - 36046 (VI)

telefono 0424/407172

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di SANTORSO

Via POZZATI SNC - 36014 (VI)

telefono 0445/540077

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SARCEDO

Via GENERALE DALLA CHIESA 1 - 36030 (VI)

telefono 0445/344155

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAREGO

Via FLORIANI 6 - 36040 (VI)

telefono 0444/436372

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SCHIAVON

Piazza RISORGIMENTO 6 - 36060 (VI)

telefono 0444/665031

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SCHIO

Via XX SETTEMBRE 53 - 36015 (VI)

telefono 0445/599311

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di MAGRE'

Viale ROMA 54 - 36015 (VI)

telefono 0445/531536

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di POLEO

Via SARDEGNA 3 - 36015 (VI)

telefono 0445/529228

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di GIAVENALE

Via GIAVENALE DI SOPRA 75/D - 36015 (VI)

telefono 0445/511078

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SEGHE DI VELO

Via C. VENINI 28 - 36010 (VI)

telefono 0445/740298

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SOLAGNA

Piazzetta IV NOVEMBRE 8 - 36020 (VI)

telefono 0424/816291

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SOSSANO

Via SAN GIOVANNI BOSCO 10 - 36040 (VI)

telefono 0444/885256

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SOVIZZO

Via CAVALIERI VITTORIO VENETO 27 - 36050 (VI)

telefono 0444/376070

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di SAN GIACOMO

Piazzetta F.LLI MORETTO SNC - 36060 (VI)

telefono 0424/510982

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di STARO

Via MARESCIALLO GIARDINO 9 - 36030 (VI)

telefono 0445/590297

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di TEZZE SUL BRENTA

Via MANIN 3 - 36056 (VI)

telefono 0424/539638

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di THIENE

Piazza SCALCERLE 1 36016 (VI)

telefono 0445/808711

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di THIENE

Via SETTE COMUNI 14 - 36016 (VI)

telefono 0445/380409

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TONEZZA DEL CIMONE

Via ROMA 20 - 36040 (VI)

telefono 0445/749018

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TORREBELVICINO

Piazza ALDO MORO SNC 36036 (VI)

telefono 0445/661704

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TORRI DI ARCUGNANO

Via TORRI 101 - 36057 (VI)

telefono 0444/249094

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TORRI DI QUARTESOLO

Via VICENZA 6 - 36040 (VI)

telefono 0444/265411

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TRESCHE' CONCA

Via FONDI 40 - 36010 (VI)

telefono 0424/694022

Orari di apertura

Lunedì chiuso; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì chiuso; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì chiuso; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di TRISSINO

Via ROMA 77/79 - 36070 (VI)

telefono 0445/490495

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VALDAGNO

Viale TRENTO 5 - 36078 (VI)

telefono 0445/422911

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 18.30 martedì dalle 8.30 alle 18.30 mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 giovedì dalle 8.30 alle 18.30 venerdì dalle 8.30 alle 18.30 sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di PONTE DEI NORI

Via MARZABOTTO 3 - 36078 (VI)

telefono 0445/480214

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VALDASTICO

Via CARLO ALBERTO SNC - 36040 (VI)

telefono 0445/745039

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VALLE SAN FLORIANO

Via STROPPARI 5 - 36063 (VI)

telefono 0424/77813

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VALLI DEL PASUBIO

Via P. GIULIANI SNC - 36030 (VI)

telefono 0445/590322

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VALLONARA

Via VALBELLA 45 - 36063 (VI)

telefono 0424/77301

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì chiuso; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì chiuso; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato chiuso; domenica chiuso;

UfficioPostale di VALSTAGNA

Piazza SAN MARCO 23 36020 (VI)

telefono 0424/99544

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VELO D'ASTICO

Via FOGAZZARO 21 - 36010 (VI)

telefono 0445/740190

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VILLAGA

Via VISENTIN 1 - 36021 (VI)

telefono 0444/886048

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di VILLAVERLA

Via DELLE CIMINIERE 12 - 36030 (VI)

telefono 0445/350147

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ZANE'

Via SAN ROCCO 35 - 36010 (VI)

telefono 0445/362612

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ZERMEGHEDO

Via REGAU' 8 - 36050 (VI)

telefono 0444/685775

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ZOVENCEDO

Via ROMA 1 - 36020 (VI)

telefono 0444/893042

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;

UfficioPostale di ZUGLIANO

Via G. GALILEI 1 - 36030 (VI)

telefono 0445/330252

Orari di apertura

Lunedì dalle 8.30 alle 14.00; martedì dalle 8.30 alle 14.00; mercoledì dalle 8.30 alle 14.00; giovedì dalle 8.30 alle 14.00; venerdì dalle 8.30 alle 14.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00; domenica chiuso;