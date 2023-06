Assistenza Domiciliare a Vicenza e provincia: tutte le informazioni utili

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di mantenere il più a lungo possibile al proprio domi­cilio le persone in condizione di non autosufficienza determinata da problemi di salute, altrimenti indotte a ripiegare verso istituti di assistenza o case di riposo.

Si attua con l'intervento di un operatore di assistenza o di un collaboratore familiare che si occupa della cura della persona non autonoma, del riassetto della casa, delle pratiche amministrative ordinarie e dei controlli sanitari.

Il servizio può essere gratuito, a carico parziale o totale del richiedente (in base all'Isee in corso di validità e senza omissioni o difformità e secondo i parametri di compartecipazione previsti dal Comune) e può essere attivato per un periodo di tempo determinato, stabilito da apposita autorizzazione, eventualmente rinnovabile.

La mancata presentazione dell'Isee in corso di validità comporta che il costo del servizio sia completamente a carico dell'utente pari a 18,58 euro l'ora per l'assistenza domiciliare e 17,24 euro per la collaborazione familiare.

Possono richiedere il servizio

anziani in difficoltà;

adulti in situazione di bisogno temporaneo;

nuclei familiari che presentano difficoltà ad accudire i minori.

Per la domanda rivolgersi al centro servizi sociali territoriale per fissare telefonicamente un appuntamento con l'assistente sociale.

Il servizio viene erogato, previa autorizzazione dirigenziale, gratuitamente, parzialmente o totalmente a carico dell'utente in riferimento all'Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e senza omissioni o difformità e in base ai parametri di compartecipazione fissati dal Comune.

L'Assistenza Domiciliare Integrata Medica (ADIMED)

In provincia di Vicenza l'Ulss8 mette a disposizione al domicilio del paziente, di qualsiasi età, più figure professionali (personale infermieristico, personale medico, fisioterapisti, assistenti sociali etc).

Queste figure professionali, valutato il bisogno del paziente, realizzano un progetto assistenziale specifico e personalizzato, unitario ed integrato (ovvero condiviso sia fra operatori di area sanitaria e sociale che fra diversi operatori di area sanitaria).

L'ADIMED può essere attivato in caso di dimissioni protette dall'ospedale, oppure su richiesta del Medico di Medicina Generale o dell'Assistente Sociale.

É necessario consegnare (personalmente o tramite terzi) la richiesta alla Centrale Operativa ADI territorialmente competente.

La richiesta sarà valutata dal Responsabile dell'Unita Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che attiverà la Commissione valutatrice dell'UVMD. L'esito della valutazione sarà comunicato al cittadino.

Se la domanda viene accolta, il servizio ADIMED viene attivato immediatamente.

Documenti necessari per la prenotazione: Impegnativa, Tessera sanitaria regionale (cartoncino), Tessera sanitaria europea (TEAM)

I destinatari dell’assistenza domiciliare sono persone che si trovano in stato di bisogno sanitario o socio-sanitario assistenziale per le quali siano stati individuati programmi di intervento a domicilio prestato da più figure professionali tra loro integrate. E in particolare per le seguenti patologie:

Pazienti con pluripatologie cronico degenerative che determinino limitazioni dell’autonomia

Pazienti con acute temporaneamente invalidanti

Pazienti in dimissione protetta da reparti ospedalieri

Pazienti che richiedono la nutrizione artificiale

Pazienti oncologici in fase avanzata (svolta in collaborazione con l’associazione di volontariato)

Pazienti HIV correlati in fase avanzata (organizzata dal reparto malattie infettive)

Tipologie di assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare programmata (ADP): il medico di medicina generale assicura la presenza periodica e sistematica al domicilio personale del paziente impossibilitato a spostarsi in relazione alle eventuali esigenze. Le richieste vanno effettuate presso il distretto di competenza.

Assistenza domiciliare infermieristica: Per bisogni assistenziali a causa di problemi di salute. L'infermiere agisce sia individualmente, sia in collaborazione con il medico curante o altre figure professionali coinvolte nel progetto assistenziale. Richieste presso le sedi di competenza.

Assistenza domiciliare riabilitativa: prestazioni di riabilitazione in pazienti affetti da disabilità transitorie o minimali e disabilità importanti con possibili esiti permanenti. Richiesta presto i distretti di competenza.

Assistenza domiciliare integrata (ADI): Il servizio è destinato a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, ultrasessantacinquenni dimessi o dimissibili dalle strutture ospedaliere e dalle RSA o a rischio di ricovero in strutture ospedaliere o residenziali,che appartengono a famgilie non in grado di garantire accoglienza e risorse di tipo sanitario e assistenziale. Modulo per la richiesta.

Assistenza domiciliare specialistica: si tratta di visite domiciliari riservate ai pazienti non deambulanti o anche temporaneamente non deambulanti per i quali il medico evidenzi tale stato con un'impegnativa. La richiesta di visita specialistica deve avvenire esclusivamente su prescrizione medica e trasmessa al distretto.

Assistenza domiciliare oncologica: presa in carico del paziente a domicilio, effettuata da un’équipe multidisciplinare attraverso prestazioni di tipo medico/infermieristico.

RECAPITI

Centrale Operativa ADI / UVMD - sede di Vicenza - Segreteria via Marosticana 87 - 36100 Vicenza

Per i Comuni di: Vicenza, Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Sovizzo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Telefono: 0444 75-6308 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 13.00

Centrale Operativa ADI / UVMD - sede di Sandrigo - Segreteria piazza Zanella 9 - 36066 Sandrigo

Per i Comuni di: Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 10.30

Telefono: 0444 75-6405 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 10.30

Centrale Operativa ADI / UVMD - sede di Camisano Vicentino via E. Negrin 90 - 36043 Santa Maria di Camisano Vicentino

Per i Comuni di: Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Telefono: 0444 612213

Centrale Operativa ADI / UVMD - sede di Creazzo - Segreteria viale Italia 14 - 36051 Creazzo

Per i Comuni di: Vicenza, Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Monteviale, Sovizzo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00; Mercoledì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Telefono: 0444 344531

Centrale Operativa ADI / UVMD - sede di Noventa Vicentina - Segreteria via Capo di Sopra 3 - 36025 Noventa Vicentina

Per i Comuni di: Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano, Zovencedo

Orario: dal Luned' al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Telefono: 0444 75-5613 dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Centrale Operativa ADI / UVMD - sede di Montegalda - Segreteria piazza Marconi 35 - 36047 Montegalda

Per i Comuni di: Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano, Zovencedo

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Telefono: 0444 75-7601