“Appuntamento in giardino” con le dimore amiche

Scoprire le meraviglie celate nei giardini delle ville, solitamente chiusi al pubblico, intrisi di storia e di storie, di capolavori artistici ed architettonici, ma anche di ricchezza naturalistica, nel pieno manifestarsi della bella stagione. È nato per questo “Appuntamento in Giardino”, la grande festa dei giardini italiani promossa da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 paesi europei, sabato 4 e domenica 5 giugno. Anche tre Dimore Amiche del Veneto, rete di eccellenza di ADSI Dimore Storiche Venete, del Vicentino e del Veronese, vi parteciperanno, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere anche gli angoli più nascosti, preziosi e suggestivi dei loro incantevoli giardini.

Si comincia sabato 4 giugno a Villa Valmarana ai Nani di Vicenza con le visite guidate alle sale, che ospitano alcuni degli affreschi più belli al mondo di Giambattista e Giandomenico Tiepolo (padre e figlio) e al Parco storico, con il suo boschetto di lecci secolari, da alcuni considerato “bosco sacro”, che custodisce sculture un'antica pagoda (ore 10.30, 14.30 e 16.30, prenotazione obbligatoria e pagamento in loco www.villavalmarana.com, info@villavalmarana.com).

Si prosegue domenica 5 giugno, sempre nel Vicentino, a Thiene, con l’evento “Dalla corte agricola al giardino romantico” al Castello di Thiene, un gioiello tramandato di generazione in generazione nel cuore della città, straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere: i visitatori potranno passeggiare tra alberi secolari e magnifici elementi architettonici, ma anche accedere alle sale e alle scuderie del Castello (visite guidate alle ore 10, 11.30, 15 e 16.30, fino ad esaurimento posti, biglietto di ingresso a 13 euro, prenotazione obbligatoria sul sito www.castellodithiene.com, info@castellodithiene.com).

Tra Verona e il lago di Garda, invece, immediatamente ai margini della Valpolicella, sempre domenica 5 giugno, Villa Sagramoso Sacchetti già d’Arco, dimora Sanmicheliana del XVI secolo offrirà ai propri ospiti l’esperienza di trascorrere momenti piacevoli tra cipressi, vigneti e olivi, nella magia di una villa veneta nella sua dimensione più autentica (turni di visite con la proprietà alle ore 10, 11.30, 15 e 16.30, ingresso dal cancello sulla via Miniscalchi; biglietto di ingresso a 10 euro, prenotazione obbligatoria, www.villasagramososacchetti.it, info@villasagramososacchetti.it). Informazioni su tutte le aperture in Italia di Appuntamento in Giardino di APGI: https://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino-2022/