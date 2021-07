Università di Vicenza: Oper day per conoscere i corsi di laurea in economia

Per molti studenti che hanno appena conseguito il diploma delle superiori, questo è il momento di un po’ di meritato riposo, ma anche di scegliere come proseguire gli studi. L’Università di Verona organizza così due open day - sotto forma di webinar - per presentare i propri corsi di economia, triennali e magistrali, tenuti presso la sede universitaria di Vicenza

Più in dettaglio, mercoledì 7 luglio dalle 16.00 alle 18.00 saranno presentati i corsi di laurea triennali in “Economia e Innovazione Aziendale” ed in “Economia, Imprese e Mercati Internazionali”. Lunedì 12 luglio, dalle 10.00 alle 12.00, sarà invece la volta dei corsi di laurea magistrali in “Management e Strategia d’Impresa” e in “International Economics and Business”.

«A Vicenza - sottolinea il prof. Andrea Beretta Zanoni, ordinario di Economia Aziendale e presidente del Vicenza UniVR Hub (VUH) - vengono offerti quattro corsi di laurea, due triennali e due magistrali, che hanno una caratterizzazione molto distintiva, non solo rispetto agli altri corsi di area economia dell’Ateneo a Verona, ma anche rispetto a quelli proposti in tutto il Nord Est, tanto è vero che la presenza a Vicenza di studenti provenienti da fuori provincia è significativa. Un altro elemento di spicco riguarda il tasso di occupazione dopo la laurea: gli ultimi dati dell’osservatorio di AlmaLaurea mostrano che il grado di successo dei corsi ad indirizzo economico tenuti a Vicenza ad un anno dal conseguimento della laurea è molto elevato, con percentuali molto al di sopra della media nazionale e a livello dei migliori in Italia. Questo è merito anche e soprattutto della capacità del territorio, ma significa anche i nostri corsi sono stati studiati in modo tale da soddisfare le esigenze delle aziende che poi assorbiranno i laureati».

Per seguire i webinar è necessaria l’iscrizione online, sul sito dell’Università di Verona, al link: https://www.univr.it/it/area-economica