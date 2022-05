Sempre più ragazze si iscrivono a Ingegneria a Vicenza

Quale percorso universitario scegliere dopo la laurea? Rispetto ai compagni di scuola maschi, per molte studentesse c’è un ostacolo in più da superare prima di rispondere a questo interrogativo: gli stereotipi di genere. Non è un mistero infatti che in Italia nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics) la presenza delle studentesse sia ancora fortemente sotto rappresentata, eppure qualcosa sta cambiando, anche a Vicenza.

La conferma arriva dai dati relativi alle iscrizioni ai corsi di laurea del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università degli Studi di Padova, come noto tutti con sede a Vicenza, che negli ultimi quattro anni hanno registrato un incremento delle studentesse pari addirittura al 27,1%, essendo passati dalle 523 iscritte nell’anno accademico 2017/2018 alle 665 del 2021/2022. Certo il gap rimane importante: la percentuale femminile sul totale degli iscritti rimane infatti al 21% (20% quattro anni fa), ma il segnale è evidente.

Un altro elemento significativo è la trasversalità di questo incremento, seppure con alcune differenze tra i singoli corsi di laurea organizzati dal DTG, che come sono sei: 3 corsi di laurea triennali e 3 corsi di laurea magistrale.

Ingegneria Gestionale: sono il 29% del totale degli iscritti.

Ingegneria Meccatronica: le studentesse sono aumentate addirittura del 70% (da 20 a 34) e la “quota rosa” è raddoppiata, passando dal 3 al 6%.

Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto: le studentesse sono passate da 5 a 26, passando dal 10% al 14% del totale.

Andamenti simili caratterizzano anche i corsi di laurea magistrale. In Ingegneria Gestionale le donne sono passate da 124 a 160 (+29%), sebbene la loro percentuale sul totale sia scesa dal 32 al 29% a fronte evidentemente di un incremento generale più ampio delle iscrizioni.

Il corso di Laurea in Innovazione di Prodotto ha registrato alla triennale un incremento negli ultimi 5 anni accademici di 4 punti percentuali passando dal 10% di donne al 14%, mentre alla magistrale si assesta ad un 5%. Aumenta invece - in percentuale - la presenza femminile il corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica (dal 3 al 5.6%) e anche il percorso triennale registra un aumento (dal 4.2% al 6.7%). Tuttavia, i numeri di donne iscritte a questi ultimi due corsi di laurea restano limitati se confrontati con Ingegneria Gestionale e con la media della scuola di Ingegneria dell’Ateneo (21.8%). Anche i dottorati di ricerca dovranno adottare delle strategie per ridurre il gender gap nel prossimo futuro: oggi il 17% dei dottorandi attivi al DTG di Vicenza è di sesso femminile.

I corsi a Vicenza

Le studentesse si laureano mediamente con un voto un paio di punti più dei colleghi maschi e terminano gli studi più velocemente. Come sottolinea Mario Roberto Carraro, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza: «I percorsi di studio e quindi di carriera nell’ambito delle materie STEM offrono la possibilità di confrontarsi su progetti e risultati che per definizione sono misurabili in modo oggettivo, consentendo quindi di far emergere davvero il merito, a prescindere dal genere. In questa prospettiva, le materie STEM rappresentano una doppia opportunità per le studentesse: per le prospettive di carriera che aprono e per ribaltare certi antichi pregiudizi su ipotetiche identità di genere tra le materie scientifiche ed umanistiche. Che non significa però annullare le proprie peculiarità: perché la scienza è uguale per tutti, ma le modalità per approcciare un problema possono essere diverse, e nelle nostre aziende ci sarà sempre più bisogno di punti di vista diversi, anche e soprattutto negli uffici tecnici e di ricerca e sviluppo. Perché vagliare e confrontare più soluzioni e strade diverse accelera il raggiungimento dei risultati e in generale l’innovazione».