Come risparmiare sui libri scolastici: scopri come ordinarli on line con lo sconto

L'inizio della scuola è sempre più vicino e per non farsi trovare impreparati, Amazon vi permette di ordinare tutti i libri per la scuola, elementare, media e superiore per l'anno 2020-2021 con pochi e semplici click.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutto quello di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Ma per chi preferisce il buon vecchio rapporto commerciante-cliente, scegliendo i libri dopo averli visti e toccati dal vivo, magari buttandosi su qualche buon usato, Vicenza offre diverse librerie apposite.

Libri scuola: come prenotarli online scontati

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2020-2021 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico.

LIBRI SCOLASTICI A VICENZA



Libreria G. Traverso

Libreria

Corso Andrea Palladio, 172

0444 324389

Insuperabili nella gestione e l'ordine di libri scolastici.

Galla + Libraccio

Libreria

Corso Andrea Palladio, 12

0444 225225

Possibilità di trovare usato in ottimo stato.

Cartolibreria Veneta

Libreria

Via Legione Antonini, 86

0444 961055

Galla 1880

Libreria

Corso Andrea Palladio, 11

0444 225200

Giunti al Punto Librerie

Libreria

Via Loschi. 2-Ang. C.so Palladio

0444 324193

Coop supermercati

Viale Fratelli Bandiera, 45

0444 921685