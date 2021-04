Scuole aperte anche a luglio e agosto, per chi lo vorrà

Manca poco più di un mese al termine di quest’anno scolastico, il secondo dell’era Covid, un anno in cui le lezioni in presenza, in molti casi, sono state poche. E cosa diversa dal 2020 non ci sarà un ‘tutti promossi’, ma bensì torneranno le bocciature.

Sono in programma una serie di attività in presenza per giugno, luglio, agosto. Il piano prende forma: dal ministero fanno sapere che non si tratterà di recupero bensì di rinforzo. Mezzo miliardo di euro che viene dato alle scuole affinché possano realizzare interventi di supporto per potenziamento e rinforzo delle competenze degli studenti.

E' stato predisposto un calendario di massima per il periodo estivo. A giugno i progetti saranno incentrati al recupero degli apprendimenti, a settembre all’accoglienza e nei mesi di luglio e agosto alla socializzazione e agli aspetti ricreativi. È fondamentale fare due importanti precisazioni: questa attività è per il personale scolastico e gli studenti su base volontaria mentre, per quanto riguarda i progetti, quelle del ministero dell’Istruzione sono solo indicazioni e che ogni scuola potrà fare le scelte in assoluta autonomia.

Il piano recuperi

Attività ricreative sul modello del tempo d'estate, visite in musei e teatri: c'è anche questo nel 'Piano per l’estate' del ministero dell’Istruzione che è atteso a breve. Un piano che prevede scuole aperte anche nei mesi estivi, luglio e agosto, per accompagnare gli studenti non solo sul fronte di un rafforzamento dell’apprendimento ma anche di un recupero di quella socialità ricreativa persa in un anno scolastico segnato da chiusure e da dad a causa del Covid.

Nei locali scolastici, si potranno realizzare attività che vanno dal recupero degli apprendimenti fino all’accoglienza, dalla socializzazione agli aspetti ricreativi. Il governo è intenzionato a trovare le risorse economiche per tenere aperte le scuole questa estate

A giugno al via corsi didattici sul recupero dell’apprendimento sui programmi scolastici, corsi che si terranno anche a settembre, in previsione del rientro in classe.

A luglio e agosto, invece, appuntamenti, corsi e attività legate alla socializzazione e agli aspetto ricreativi.

Tutti questi corsi estivi previsti dal Ministero prevederanno il coinvolgimento dei docenti volontari, pagati extra, e di esperti esterni, e anche la frequenza da parte degli studenti sarà su base volontaria.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha allo studio un piano che possa permettere i recuperi, dove necessario, e potenziare altre attività collaterali ma non meno importanti per il percorso scolastico degli studenti. Il decreto sostegni ha stanziato 150 milioni di euro per i recuperi: saranno distribuite alle scuole che decideranno autonomamente quali interventi adottare. Ma sul piatto dovrebbero finirci anche i 300 milioni residui dal Pon-Scuola 2014-2020, che il ministero dell’Istruzione è pronto a sbloccare.

I finanziamenti a ogni scuola verranno erogati in base al numero degli studenti e, secondo le stime e le simulazioni del ministero, l’erogazione media ad ogni istituto ammonterebbe a 18 mila euro. I progetti di socializzazione potranno essere realizzati in sinergia con le associazioni che aderiscono al bando del Terzo Settore.