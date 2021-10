Open Day alla scuola Dieffe di Lonigo

La Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo apre le porte a tutti ragazzi delle scuole medie che in questo periodo si trovano a scegliere il futuro indirizzo scolastico al quale iscriversi.

L’appuntamento è per sabato 23 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con l’Open Day - Autumn Special Edition; un pomeriggio per “sperimentare” la scuola accogliendo studenti e famiglie presso la sede in via S. Daniele, 60.

Gennaio, ovvero il mese in cui i ragazzi dovranno effettuate le preiscrizioni ufficiali alle scuole superiori, si avvicina e qual è il miglior modo per conoscere una scuola se non partecipare all’open day in presenza con la possibilità di visitare la struttura e confrontarsi con i docenti e gli studenti dell’Istituto? L’evento è dedicato alle famiglie che desiderano conoscere da vicino la realtà scolastica, una scuola innovativa ma ben radicata nel territorio, che fa di qualità e di creatività il suo fiore all’occhiello.

Alle ore 15.00 sarà inaugurato, alla presenza delle autorità comunali e delle famiglie degli alunni, il nuovissimo “orto al cucchiaio”, un percorso originale dalla terra al piatto all’insegna della biodiversità, realizzato grazie al coinvolgimento dei produttori locali del settore.

A seguire, per i ragazzi, si terranno tre laboratori a scelta: pizzeria, pasticceria e cocktail bar mentre, i genitori-accompagnatori saranno coinvolti in una simpatica attività di sala che li vedrà protagonisti nel creare una magnifica tavola nelle calde tonalità dell’autunno. Sempre per i genitori è stata organizzata anche una piacevole visita alla fattoria didattica "Laudato sì dell'Associazione Perfetta Letizia" con cui la scuola collabora.

Durante la giornata, le famiglie e i ragazzi potranno effettuare il tour della sede DIEFFE di Lonigo, alla scoperta dei moderni laboratori e degli spazi attrezzati.

Il percorso formativo permette di conseguire in 4 anni il diploma di tecnico di cucina o tecnico dei servizi di sala e bar formando una figura professionale specializzata e competente nei diversi ambiti della enogastronomia, dell'ospitalità, e della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, in sintonia con le esigenze del territorio in cui opera. E’ possibile inoltre, frequentare il 4° anno specialistico, dopo il triennio professionale al termine del quale viene rilasciata la qualifica di operatore della ristorazione. I percorsi di studi sono gratuiti perché realizzati con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014–2020 di Regione del Veneto.

"L’Open Day Autumn Special Edition - dichiara Luca Schettini, Direttore Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo - si tinge dei colori e dei sapori dell’Autunno. Abbiamo pensato a questa nuova formula che denota la nostra voglia di rinnovarci trovando nuove modalità per presentare la scuola ai ragazzi delle medie interessati al mondo dell’enogastronomia. L’orto al cucchiaio, che abbiamo ampliato e arricchito con i prodotti tipici della stagione autunnale, è il nostro punto di forza. Da qui poi svilupperemo tre momenti che coniugheranno cucina, formazione e creatività in un contesto laboratoriale per coinvolgere i ragazzi e dar loro un assaggio delle nostre consuete attività scolastiche."

Tutte le attività saranno svolte in sicurezza secondo le normative anti-covid. Il genitore che accompagna l’allievo (un adulto solo per famiglia), deve essere provvisto di Green Pass per poter accedere alla scuola. La prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.

Info e prenotazioni: Tel. 0444 432639 - lonigo@scuoledieffe.it

https://lonigo.scuoledieffe.it