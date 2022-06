Vuoi fare carriera nel mondo alberghiero e del turismo? Scopri come diventare chef a Vicenza

Quando i cuochi non avevano ancora fatto capolino in tv, trasformandosi in vere e proprie pop star, iscriversi all'alberghiero non era poi così 'cool'. Ora queste scuole italiane sfornano professionisti sempre più qualificati e richiesti ovunque. In grado di fare la differenza non solo nelle cucine e nelle sale dei ristoranti, ma anche negli alberghi e nelle strutture ricettive più importanti

Vicenza ha scuole alberghiere molto riconosciute per il numero di grandi chef sfornati e la qualità degli insegnanti, come l'Artusi di Recoaro.

Carlo Cracco, Giancarlo Perbellini, Corrado Fasolato, Gianluca Tomasi, Lorenzo Cogo sono eccellenze uscite da qui e approdate ora negli show televisivi, celebri con rockstar, alla testa dei migliori ristoranti europei.

Da 55 anni una scuola riconosciuta per la sua qualità, che ha dato alla luce tantissimi professionisti e formata da personale di altissimo livello. Un mix che ha reso l’alberghiero Artusi dal 1963 ai giorni nostri una fucina di talenti, che ha saputo acquistare sempre maggior prestigio.

IL PERCORSO FORMATIVO

L'istituto alberghiero può avere una durata minima di 3 anni o massima di 5 anni. A conclusione del triennio, viene rilasciato un diploma di qualifica professionale che permette già di lavorare; mentre a conclusione del quinquennio, gli studenti conseguono un diploma di maturità con qualifica di tecnico dei servizi turistici o di tecnico dei servizi di ristorazione.

Il primo passo per diventare chef ed operatori del settore turismo è iscriversi alla scuola professionale alberghiera: tutto ciò che occorre sapere

Istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera: tre diversi indirizzi:

- Enogastronomia (cuochi)

- Servizi di sala e di vendita

- Accoglienza turistica

Materie che si studiano alla scuola alberghiera

Occupiamoci ora delle materie di studio previste negli istituti alberghieri, partendo dalle discipline tradizionali: italiano, matematica e fisica, storia, geografia, inglese e altra lingua straniera, economia e diritto, educazione fisica, religione.

Troviamo poi materie specialistiche: scienza degli alimenti, nutrizionistica, servizi di accoglienza, laboratori tecnici, gestione delle aziende di ristorazione, economia e tecnica dell’azienda turistica, diritto riguardante la materia del turismo e della ristorazione.

Il percorso formativo prevede inoltre la partecipazione a stage presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, agenzie di viaggio o in altre strutture.

Infine il conseguimento del diploma professionale quinquennale consente di iscriversi alle facoltà universitarie come Economia del Turismo o Ingegneria Gestionale. Non mancano infine corsi di alta formazione che consentono di acquisire competenze specifiche nei vari campi d’interesse.

Scuola alberghiera: sbocchi professionali

Terminiamo il nostro viaggio nel mondo delle scuole alberghiere occupandoci degli sbocchi professionali, ad esempio:

- chef e cuochi

- maître e responsabili di sala

- sommelier

- camerieri

- barman

- pasticceri

- responsabili di mense aziendali e scolastiche

- food and beverage manager

Elenchiamo, inoltre, altre professioni come:

- portiere

- receptionist

- hostess/steward fieristici

- tour operator

- guida turistica

- animatore

- manager di agenzia di viaggi

Le scuole in provincia di Vicenza

IPSSAR Pellegrino Artusi

Istituto professionale alberghiero

Recoaro Terme VI

0445 75215

ENAIP Veneto SFP di Vicenza

Vicenza VI - 0444 326685

Scuola Alberghiera Engim Veneto

Istituto professionale alberghiero - Tonezza del Cimone VI

0445 749266

DIEFFE Istituto Professionale di Enogastronomia

Lonigo VI - 0444 432639

IPSS Bartolomeo Montagna

Vicenza VI - 0444 923446

IIS Almerico Da Schio

Vicenza VI - 0444 294320

Istituto San Gaetano - Centro di Formazione Professionale

Vicenza VI - 0444 933112



IIS Mario Rigoni Stern - sede IPSIA

Asiago VI - 0424 463596