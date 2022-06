Al Concorso nazionale scuole in musica trionfa Marostica: 1^ assoluta la pianista Arianna Berton

Trionfo dell’Istituto Comprensivo di Marostica alla sesta edizione del Concorso Scuole di Musica, che si è svolto a maggio al Palazzo Gran Guardia a Verona.

Confrontandosi con più di 8400 iscritti da tutta Italia, sia in presenza che in modalità on line, a brillare, all’interno delle quattro sale da concerto del Palazzo, sono stati i giovani studenti dell'Indirizzo Musicale di Marostica che hanno vinto in totale 12 primi premi, 7 secondi premi e un terzo premio.

Il più sentito, visto il percorso musicale rallentato dai vari lock down degli ultimi anni, è il secondo premio ottenuto dall'orchestra della classe 3D, che ha proposto un repertorio di tre stili diversi con “Jurassic park theme”, “Con te partirò” e “Oye como va”. Si aggiungono poi tutti i premi relativi alle categorie “solisti” e “musica da camera”: risultati importanti che evidenziano come l'Istituto Comprensivo di Marostica e la sua Città vantino giovani promesse musicali di elevato spessore.

“Siamo fieri del riconoscimento a questi giovani talenti, che premia anche il lavoro e la professionalità della scuola e dei suoi insegnanti – dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – Dobbiamo coltivare queste eccellenze. Da parte dell’Amministrazione il sostegno è pieno nella collaborazione al mantenimento di una scuola sempre più innovativa, accessibile a tutti e per quanto possibile sostenibile e a misura di bambino”.

“Nuove linfe vitali all’interno del corpo insegnante hanno permesso di accompagnare gli allievi in nuove esperienze di confronto con l’esterno con lusinghieri risultati in un periodo non facile di restrizioni per la musica dal vivo - commenta il dirigente Francesco Frigo –Devo ringraziare anche l’Associazione Genitori e i genitori stessi degli alunni che hanno sostenuto spostamenti e organizzazione. L'indirizzo musicale di Marostica sta conoscendo importanti sviluppi che potrebbero avere dei risvolti anche fuori dell’ambito strettamente scolastico”.

“Noi insegnanti- aggiunge la professoressa di pianoforte Lisa Calamosca- e soprattutto il dirigente Francesco Frigo - siamo molto orgogliosi di questi ottimi risultati ottenuti dai nostri giovani musicisti che dopo aver passato momenti difficili a causa della pandemia, vedono uno spiraglio di luce ed una meritata ricompensa dopo tanto lavoro e studio. Non vediamo l'ora di poter portare la novità del nostro Istituto; infatti quest'anno è partita la seconda sezione ad Indirizzo Musicale con altri quattro nuovi strumenti: oltre agli storici pianoforte, chitarra, flauto e violino, si sono aggiunti i fantastici colori sonori del violoncello, clarinetto, fisarmonica e percussioni che renderanno la nostra orchestra, come dice sempre il professor Fabio Fioravanzo, una vera e propria opera d'arte vivente”.