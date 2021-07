Centri ricreativi estivi 2021, si parte con oltre 3.500 iscrizioni

Sono 24 le proposte offerte dai centri ricreativi estivi 2021 per i bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Le attività sono promosse dall'assessorato all'istruzione del Comune di Vicenza, in collaborazione con società sportive ed associazioni della città, e si svolgono da giugno a settembre, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere la mezza giornata o la giornata intera.

L'assessorato all'Istruzione del Comune di Vicenza ha promosso l’edizione 2021 del progetto educativo ed organizzativo dei "centri ricreativi estivi" al quale hanno aderito società sportive ed associazioni della città. Sono 24 le proposte estive offerte alle famiglie cittadine con attività sportive, culturali e multidisciplinari aperte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) dal lunedì al venerdì, mezza giornata o giornata intera.

Le proposte sono state raggruppate per area di competenza delle sette circoscrizioni della città al fine di consentire, quando possibile, la permanenza dei bambini nei quartieri di residenza.

CIRCOSCRIZIONE 1

Vicenza Agsm Aim Energy Camp 2021

da 6 a 14 anni - scuola primaria escuola secondaria I grado

organizzatore: A.S.D. Sport.Vi

sede: Palestra Burci – contra' Burci, 28

info: Giovanni Munari, 3334334591

AstraCamp

settimane teatrali per bambini

organizzatore: La Piccionaia

da 3 a 5 anni sede: scuola infanzia Burci – contra' Burci, 22

da 6 ai 14 anni sede: Teatro Astra – contra' Barche, 55

info: Anna Colella, 0444323725 - 3407361701

Olimpya Games - Estate a 5 cerchi

da 3 a 6 anni

organizzatore: C.S.I. - Comitato Prov. Di Vicenza

sedi: scuola infanzia Fogazzaro – via Sauro, 15 e scuola infanzia

Malfermoni – contra' della Misericordia, 15

info: 3478371080

Il museo dei bambini

da 6 a 11 anni

organizzatore: Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio

sede: Palladio Museum - contra' Porti 11

info: Silvia Fogato, 0444323014

Giardinieri di creatività

da 4 a 11 anni

organizzatore: Arciragazzi – Comitato provinciale di Vicenza APS

sede: contra' Burci, 27

info: 328 254 0324 -

CIRCOSCRIZIONE 2

Natura, sport, avventura e divertimento

da 4 a 12 anni

organizzatore: UISP Comitato di Vicenza

sedi: scuole infanzia di Campedello e

primaria P.E. Negri – via Bertolo, 15

info: Michela Zorzanello, 3498064105

Riviera sport&lab

scuola primaria e secondaria I grado

organizzatore: Alinsieme SCS Onlus

sede: scuola Pertini – via Einaudi, 33

info: Chiara Morabito, 3703398592

CIRCOSCRIZIONE 3

Nextarea Summer Camp

scuola primaria e secondaria I grado

organizzatore: Nextarea Parkour A.S.D.

sede: palestra scuola Tiepolo – via Palemone, 14

info: Nicola Veluscek, 3409006369 e Jessica Pietribiasi, 3394519867

Il girotondo delle emozioni

da 6 a 14 anni

organizzatore: Tangram soc. coop. soc. a r.l.

sede: scuola Gonzati – contra' Balbi 249

info: Marianna Marcolin, 3516711520

CIRCOSCRIZIONE 4

Sport Village 2021

da 4 (o dal primo anno di infanzia frequentato) a 16 anni

organizzatore: A.S.D. Sport Italy

sedi: primaria via Riello – via Riello, 59; Ist. Lampertico – via G.G. Trissino, 30

Istituto Farina – via IV Novembre 34

info: Todescato Monica, 3452373288

Centro Estivo Anconetta 2021

da 4 a 11 anni

organizzatore: A.S.D. Sporteam

sede: scuola Pertile – Via dell'Acqua, 6;

scuola Mainardi – via Mainardi, 14

info: Cristiana Zio, 3408554080

CIRCOSCRIZIONE 5

Asd Vitus Vicenza Summer Camp

scuola primaria e scuola secondaria I grado

organizzatore: A.S.D. Virtus Vicenza

sede: Palalaghetto – via Lago di Pusiano, 23

info: Enrico Valentini, 3497621699

Nuotocamp

scuola dell'infanzia, primaria e secondaria I grado

organizzatore: G.S. Swimming Vicenza

sede: Parco acquatico – viale Forlanini, 13

info: Valentina Concentri Valloni 0444924868

Pianeta sport summer camp

ultimo anno scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria I grado

organizzatore: Pianeta Sport

sede: Palazzetto dello Sport – via Goldoni

32, scuola Prati di via Prati 1, palestra

scuola Trissino, Via Prati 13

info: Christian Loda, 3402248095

Camp estivo 2021 Fc Vicenza San Bortolo

da 6 a 12 anni

organizzatore: Asd Ssd Fc Vicenza

sede: Centro Sportivo campo da calcio

via Pascoli, 9/A

info: Roberto Manfré, 3499400535

CIRCOSCRIZIONE 6

Amici in movimento

da 6 a 14 anni – da luglio bambini ultimo anno scuola materna

organizzatore: A.G.S. del 9 Vicenza

sedi: scuola primaria Zecchetto - via

Corelli, 12 e scuola secondaria Ambrosoli -

via Bellini, 106

info: Michele Pamato, 3317100744

Junior Sport Camp

da 6 a 14 anni

organizzatore: Premier Sport Team

sede: Centro Sportivo Country Club – strada vicinale Monte Crocetta, 6

info: Luca Costalonga, 3358435033 - 3474720957

R...Estate con noi

da 4 a 14 anni

organizzatore: A.P.S. Terra di mezzo

sede: scuola Fraccon – via Mameli, 198

info: Michela Pilastro, 3288006642

Giocaimpara

da 5 a 14 anni

organizzatore: SSD Tennis Comunali Vicenza Srl

sede: via Monte Zebio, 42

info: Sandro Sinigaglia, 3485807545 - 0444291180

Il ritmo che vuoi tu! da panta rhei

da 4 a 14 anni

organizzatore: Panta Rhei Srl

sede: via Btg. Val Leogra, 44

info: Elisabeth Reginato, 0444320217 - 3474924372

Emozioni in gioco

da 3 a 6 anni

organizzatore:La Pimpa ASD

sede: scuola infanzia A. Dal Sasso – via A.F. Ozanam , 24

info: segreteria, 3270078327 e Caoduro Ombretta, 3403183783

Vacanze sport

da 5 a 12 anni

organizzatore: Vicenza Ginnastica ASD

sede: scuola O. Calderari – via Legione Antonini 186

info: Marta Magrin, 3290233198

CIRCOSCRIZIONE 7

Alla conquista del quartiere

da 4 a 13 anni

organizzatore: Associazione Genitori ICS

sedi: Palestre di Via F. Baracca

e aula magna scuola Loschi – via Carta, 3

info: Michela Zaggia, 3284748878

Centri estivi in natura Terrabase

da 4 a 13 anni

organizzatore: Società Coop. Sociale Terrabase

sede: scuola M. Polo – via Viola e sede

di via A. Fusinato 111;

info: Elisa Ziggiotti, 3406320997 - 3458169727

I recapiti delle associazioni sportive, società ed enti a cui rivolgersi per avere informazioni dettagliate sulle singole iniziative organizzate sono riportati anche nel volantino informativo “Centri ricreativi estivi 2021".

Le tariffe oscillano, a discrezione delle associazioni e degli enti gestori a causa delle prescrizioni anti Covid-19 e del tipo di proposta, intorno ai 55 euro a settimana senza mensa e agli 85 euro con il servizio mensa e il pomeriggio.

I centri ricreativi estivi comunali 2021 registrano nelle prime quattro settimane di apertura la presenza di 3644 iscritti, per una media settimanale di frequenza di 711 bambini. Questi i numeri osservati a inizio estate dalle attività promosse dal Comune di Vicenza per quanto riguarda i bambini e ragazzi delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado. Gli alunni della scuola dell'infanzia inizieranno invece da lunedì 5 luglio, una volta terminato l'anno educativo.

I dati, in linea con quelli dell'anno scorso, sono stati presentati oggi dall'assessore all'istruzione Cristina Tolio nel corso di un sopralluogo ad Astracamp, il centro ricreativo estivo organizzato da La Piccionaia al teatro Astra, che offre settimane teatrali per i bambini.

Per l'occasione l'assessore e la responsabile marketing della Centrale del Latte Francesca Cremaro hanno fatto visita ai bambini nel momento della pausa mattutina. Ogni mercoledì infatti la Centrale del Latte distribuirà gratuitamente ai giovani partecipanti dei centri estivi, che ne faranno richiesta, la merenda composta da un vasetto di yogurt completamente naturale e un bicchiere di latte servito anche con l'aggiunta di menta.

"I nostri centri ricreativi estivi sono a "km 0"– spiega l'assessore all'istruzione Cristina Tolio –, il Comune di Vicenza mette a disposizione infatti in ogni quartiere un centro per le famiglie e i bambini interessati. E grazie alla Centrale del Latte anche la merenda può essere fresca, sana e a "km 0". Un'iniziativa sposata dall'assessorato all'istruzione che punta sulla buona alimentazione e sul benessere generale dei nostri ragazzi. Sottolineo inoltre che anche quest'anno i centri estivi comunali sono partiti molto bene, come dimostrano i numeri delle prime quattro settimane, e ricordo che l'iscrizione è settimanale, c'è infatti la possibilità di prendere parte alle attività anche nel corso dell'estate".

La Centrale del Latte ha inoltre fornito ai centri estivi il tabellone gioco "Il giro del latte", le tovagliette per la colazione Vi Calcio e le tessere di raccolta punti.

Per maggiori informazioni sui centri ricreativi estivi

interventieduc@comune.vicenza.it 0444/222112 – 222113