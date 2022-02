Buono scuola: chi può presentare la domanda e come fare

Dal 21 marzo al 21 aprile 2022 è possibile presentare domanda di concessione del contributo regionale “Buono Scuola”, per l’anno scolastico 2021/2022.

Il fondo è destinato alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza nonché dell’attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, esclusivamente in orario scolastico, a favore delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e di formazione.

Chi può fare domanda

Possono farne richiesta le famiglie con ISEE 2022 non superiore a € 15.748,78, aventi studenti residenti in Veneto e frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie. Non è richiesto alcun giustificativo di spesa.

Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese di:

tasse, rette, iscrizione e frequenza dell’istituzione scolastica-formativa;

attività didattica di sostegno per studenti diversamente abili.

L'importo del contributo, compreso tra euro 200,00 ed euro 500,00, è determinato sulla base delle domande validamente pervenute alla Regione del Veneto e alle risorse disponibili e verrà erogato dal Ministero dell'Istruzione anche mediante bonifici domiciliati.

Il Buono-Scuola è destinato alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza nonché dell’attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, esclusivamente in orario scolastico, a favore delle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e di formazione.

Come fare domanda

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 1.2.2022 è stato approvato il Bando per l'anno scolastico 2021-2022. La domanda deve essere compilata esclusivamente via web, accedendo al sito "Borse di Studio" tramite SPID (Sistema Unico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) a partire dal 21 marzo 2022 e si perfeziona con la presentazione della documentazione prevista all'Istituzione scolastica entro il 21 aprile 2022, ore 12.00 (termine perentorio). Sempre entro lo stesso termine, le domande vanno fatte pervenire alle Istituzioni scolastiche e formative di frequenza.

Contatti per informazioni

telefono: 041/279.5973-5036-5732 Da Lun a Ven dalle 9 alle 13