Per ottenere il Buono libri è necessaria l'identità digitale

La Regione del Veneto avvierà a breve le procedure per poter fare richiesta del "Buono libri e contenuti didattici alternativi" per l'anno scolastico 2021-2022, destinato alla copertura parziale delle spese di acquisto dei testi scolastici sostenute dalle famiglie degli studenti. Si tratta di un'iniziativa annuale, realizzata tramite procedura web dalla Regione, in collaborazione con i Comuni del territorio.

L'assessore all'Istruzione Valeria Dal Lago di Arzignano annuncia: "Anche quest'anno la Regione prevede un bonus libri per aiutare le famiglie nell'acquisto dei testi. Si avvisa però che per poter richiedere il Buono libri sarà necessario essere in possesso di identità digitale, SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), necessaria per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione"