Laboratori gratuiti di cucina, sala & bar all'Istituto Dieffe

Tornano i DIEFFE LAB, format ormai collaudato progettato dalla Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo, pensato per tutti ragazzi delle scuole medie che in questo periodo si trovano a scegliere il futuro indirizzo scolastico al quale iscriversi.

Appuntamento ogni venerdì del mese di novembre dalle ore 15 alle ore 17 per mettere le mani in pasta e provare davvero un’esperienza di laboratorio di cucina o sala & bar.

Una bella opportunità che consentirà a tutti gli studenti di età compresa tra i 12 ed i 15 anni di “vivere” un pomeriggio a scuola affiancati dai migliori docenti e professionisti del settore, nonché di sperimentare una professione nei laboratori nella sede di Lonigo, in via San Daniele 60.

Si comincia venerdì 5 novembre con DIEFFE Lab CUCINA CREATIVA per proseguire venerdì 12 con DIEFFE Lab PIZZERIA GOURMET; il 19 novembre sarà la volta di DIEFFE Lab PASTICCERIA AL CUCCHIAIO per finire con l’ultimo venerdì del mese, il 26 novembre con DIEFFE Lab COCKTAIL BAR.

"Crediamo che mettere le mani in pasta - dichiara Luca Schettini, Direttore Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo - sia l’approccio giusto per svelare attitudini e passioni che possono aiutare i ragazzi ad individuare il percorso formativo più adatto a loro e su cui costruire il proprio futuro."

In occasione dei DIEFFE LAB genitori e alunni potranno sostenere un colloquio orientativo con i docenti per avere informazioni più approfondite sul piano di studi e le varie materie suddivise per anno formativo. Dopo il triennio professionale, al termine del quale viene rilasciata la qualifica di operatore della ristorazione, è possibile frequentare il 4° anno specialistico, che permette di conseguire il diploma di tecnico di cucina o tecnico dei servizi di sala e bar formando una figura professionale specializzata e competente nei diversi ambiti della enogastronomia, dell'ospitalità, e della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali, in sintonia con le esigenze del territorio in cui opera.

Durante i DIEFFE LLAB, famiglie e ragazzi potranno inoltre effettuare il tour della sede DIEFFE di Lonigo, alla scoperta dei moderni laboratori e degli spazi attrezzati.

Tutte le attività saranno svolte in sicurezza secondo le normative anti-covid. Il genitore che accompagna l’allievo (un adulto solo per famiglia), deve essere provvisto di Green Pass per poter accedere alla scuola. La prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.