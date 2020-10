ITS Industrial IoT Developer, nuova data di selezione

Nuova data di selezioni per l’accesso al nuovo biennio dell’ITS di Thiene (Vicenza) Industrial IoT Developer: in questa occasione i colloqui verranno effettuati lunedì 26 ottobre in modalità online, previa iscrizione obbligatoria su https://www.tecnicosuperiorekennedy.it/iscrizione-selezioni/.

Il corso biennale, nato dalla collaborazione fra Fondazione ICT Kennedy, Niuko Innovation & Knowledge, Comune di Thiene e Confindustria Vicenza, è dedicato alla formazione di una figura richiestissima dal mercato del lavoro: l’Industrial IOT Developer è infatti un professionista altamente specializzato che accompagna la trasformazione digitale dei reparti produttivi, realizzando applicazioni per la gestione, l’integrazione ed il controllo di processi produttivi, digitalizzati e preesistenti, con tecnologie Industry 4.0.

Anche se ancora relativamente poco conosciuti, i percorsi ITS, cui si accede con il diploma di scuola superiore e che possono rappresentare una valida alternativa al percorso universitario, garantiscono un altissimo tasso di occupazione: l’83% dei diplomati ITS in Italia trova un impiego entro 12 mesi dal diploma, il dato relativo agli ITS della Fondazione ITS Kennedy è ancor più elevato e raggiunge il 96%.

In queste settimane i 21 corsisti del primo biennio, attivato nell’autunno 2019, sono impegnati nei tirocini in 17 diverse aziende del territorio: su tratta di realtà che operano sia nel settore manifatturiero sia in ambito informatico e gli studenti sono stati inseriti in parte nei reparti IT in parte in area operation. Nel 2021 è previsto un secondo tirocinio, per un totale di 800 ore “sul campo” nel corso del biennio: un’esperienza formativa a diretto contatto con le aziende che per molti si potrà tradurre in un’occasione per entrare nel mercato del lavoro, spesso con un buon livello retributivo di ingresso, considerata la “fame” di queste figure oggi più che mai necessarie e spesso introvabili.

Proprio per questo anche il nuovo biennio dell’ITS ha raccolto l’adesione di molte aziende del territorio che hanno aderito alla campagna “adotta un talento”: AMER S.P.A. BNP SRL, CLERPREM S.p.a, Crispy Bacon, ECAMRICERT SRL, Fabbrica Pinze Schio Srl, Gruppo Spaggiari Parma, , iMilani, Palladio Group.

Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto (133-0001-598-2020 Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - Industrial IoT Developer – Thiene).