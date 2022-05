Il team dell'ITIS Rossi di Vicenza tra i campioni italiani di Robotica

Si è appena conclusa in Campidoglio (oggi 4 maggio 2022) la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione della RomeCup, multi evento promosso dalla Fondazione Mondo Digitale per valorizzare la robotica come convergenza di più tecnologie innovative e orientare i giovani verso le prossime sfide professionali per uno sviluppo sostenibile. Alle gare di robot (Soccer, Explorer, Rescue, On Stage, Cospace Rescue) e ai contest creativi tra scuole e atenei si sono aggiunte nuove sfide: l'hackathon Rising Youth con Sap Italia e il creative jam TeCom con Lazio Innova.

Al termine delle fasi finali delle competizioni, che hanno visto in sfida 84 team di 24 scuole italiane e una di Malta, oggi nella Protomoteca in Campidoglio sono stati consegnati i premi ai team vincitori delle otto categorie in gara.

XIII Trofeo Internazionale Città di Roma

§ Rescue Line: GEORGE, Savio College di Malta

§ Explorer Junior: ES9K, IIS Cicerone Sala Consilina di Nocera Inferiore (Salerno)

§ Explorer Senior: MARCONI_UGO, IIS Marconi di Nocera Inferiore

§ On Stage Primary: 2030 ROBOART, IC Via Nitti di Roma

§ On Stage Secondary: BRAIN MOVES, IT Archimede di Catania

Selezioni nazionali RoboCup 2022

§ Soccer Open League: MEGA HERTZ, IIS Colbianchi di Verbania

§ Soccer Light Weight: SPQR 1, IT IS Galileo Galilei di Roma

§ Cospace Rescue: I BACCALÀ, ITIS Rossi di Vicenza

Hanno consegnato i premi Riccardo Corbucci come delegato del sindaco Roberto Gualtieri, e Renato Brunetti, presidente della Fondazione Mondo Digitale e di Unidata.

Le squadre vincitrici delle selezioni nazionali accedono a RoboCup Junior, i mondiali di robotica in programma nel mese di luglio a Bangkok in Thailandia. I secondi e i terzi classificati del Soccer e i secondi classificati del Cospace Rescue partecipano agli europei di giugno in Portogallo (la classifica completa è su romecp.org).

La 15ª edizione di RomeCup ha il patrocinio di Roma Capitale ed è realizzata con il sostegno di Regione Lazio, Lazio Innova, SAP, Eni, Fondazione Lars Magnus Ericsson; con il supporto tecnico di Make a Shape; in collaborazione con Edu4AI, progetto cofinanziato dal programma europeo Erasmus+.

Roma, 4 maggio 2022