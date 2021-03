Made in Vicenza: come esportare vini e alimenti in Germania

Per le aziende che si stanno affacciando ora ai mercati internazionali, generalmente la strategia più efficace consiste nell’iniziare da mercati relativamente vicini e facilmente accessibili, ma con un buon potenziale. Per i produttori di vini e prodotti alimentari, la Germania risponde certamente a questo identikit, ma come orientarsi?

Per rispondere a questa domanda, Made in Vicenza, Azienda speciale della Camera di Commercio di Vicenza, organizza per giovedì 25 marzo un webinar dedicato proprio al mercato tedesco per il settore food & wine, durante il quale saranno approfondite in particolare le strategie più efficaci.

Più in dettaglio, l’incontro prevede la partecipazione di Isabella Pignagnoli-Hoffmann (senior project manager della Camera di Commercio italiana in Germania), per una panoramica generale sul mercato tedesco e una serie di consigli utili, mentre Salvatore Zapparrata (attivo in Germania da oltre 15 anni con propria societá di marketing e distribuzione con sede a Monaco di Baviera) approfondirà in particolare il tema dei canali di distribuzione e vendita dei prodotti alimentari in Germania, ma anche le ultime tendenze dei consumatori, i requisiti richiesti ai fornitori e gli aspetti pratici legati alla logistica, il packaging e gli investimenti per la promozione.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online.

Per informazioni e iscrizioni: Made in Vicenza, tel. 0444 994750, www.madeinvicenza.it.