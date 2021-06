Al via un corso di informatica base e uno di gestione magazzino

Con l’ordinanza regionale del 5 giugno scorso, è arrivato il via libera per riprendere in presenza i corsi interaziendale anche non obbligatori. Cesar, quindi propone i nuovi calendari di corsi trasversali, rivolti ad aziende, lavoratori, liberi professionisti e privati, da svolgere in aula presso la sede di Via Fermi.

Per il mese di luglio sono previsti i corsi di Informatica Base e Gestione del magazzino.

Informatica base

E' indicato per i principianti e per gli autodidatti che vogliono migliorare la loro conoscenza della materia informatica, acquisire e sviluppare competenze nell'uso degli strumenti informatici che sono oggi necessità fondamentali nello sviluppo di processi, attività produttive, comunicazioni sia per le aziende che per i singoli individui. Partendo dalla conoscenza del sistema operativo Windows si vedranno i programmi di maggiore diffusione (Word, Excel e Power Point) fornendo gli strumenti essenziali per un corretto utilizzo dei principali strumenti dell’informatica contemporanea, nonché la capacità di interpretarne il linguaggio.

Per informazioni: https://www.cesarformazione.it/corsi-per-imprese-cesar-vicenza

Come gestire efficacemente un magazzino

Il corso “Come gestire efficacemente un magazzino” ha l’obiettivo di fornire strumenti e conoscenze per organizzare, gestire e ottimizzare la gestione del magazzino, a partire dalla definizione di scorta e gestione delle scorte, fino alla figura del magazziniere e agli strumenti, anche informatici, per l’organizzazione e gestione di un magazzino moderno (ricevimento merce, stoccaggio, gestione documentale, analisi dei dati, ecc.).

Per informazioni: https://www.cesarformazione.it/gestione-magazzino-cesar-vicenza

CESAR

E' un ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto e inserito nel sistema di Confartigianato. Eroga con una media annua di 8.000 tra imprenditori, dipendenti e apprendisti formati, 700 corsi organizzati e 16.000 ore di formazione.

Cesar Via Enrico Fermi, 197 36100 Vicenza - 0444.960100

cesar@confartigianatovicenza.it