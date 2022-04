A Vicenza al via un corso per badante

Adiura Vicenza promuove un Corso di Formazione online avanzato per Colf, Assistenti familiari e Badanti con l’intervento di Professionisti della Salute, docenti qualificati. Un'opportunità formativa per chi già fa questa professione ma anche per chi vuole specializzarsi per meglio collocarsi sul mercato del lavoro

Il corso ha come scopo ultimo quello di migliorare le competenze di lavoratrici e lavoratori che operano nel settore dell’assistenza alla persona.

L’intento è anche quello di rendere più funzionale e sostenibile l’impegno lavorativo degli Assistenti Familiari, migliorando al contempo la gestione di alcune problematiche legate alla cura in ambito familiare.

L’Assistente familiare aiuta anziani, disabili (e talvolta anche bambini) direttamente a casa per:

-sbrigare le faccende domestiche

-fare la spesa

-curare l’igiene personale

-offrire un servizio di veglia, diurna o notturna

-ritirare ricette mediche o medicinali in farmacia

Ovviamente i compiti di un Assistente familiare non finiscono qui.

Il suo è un ruolo delicato e importante, e sempre più strategico in una società come la nostra, in cui, secondo previsioni autorevoli, il numero di anziani è destinato a triplicare in pochissimi anni.

L’Assistente familiare formata è molto più di una normale “badante”, o collaboratrice familiare.

È una figura professionalmente preparata e qualificata, che offre molte più garanzie, perché selezionata e formata adeguatamente, capace quindi di gestire il suo lavoro in maniera efficiente e organizzata.

L’Assistente familiare che ha frequentato il corso affianca, a una sua vocazione innata, e alle sue capacità di empatia e ascolto, conoscenze e competenze – anche relazionali – diversificate, che sono la base per un servizio di alta qualità, positivo sia per l’assistito, sia per i suoi cari

Il percorso formativo di 12 ore avverrà tramite una piattaforma online con docenti qualificati, le lezioni sono registrate.

Programma del corso:

Presentazione del corso

La corretta movimentazione dei pazienti e dei carichi in ambito sanitario

Elementi di Primo Soccorso e Rianimazione

Sicurezza sul/del Posto di Lavoro

Norme Antincendio e Principi di Antincendio

Psicologia del Paziente e del Lavoratore

Le 5 Malattie dell’Anziano ( Oltre la Demenza Senile ) :

Dispnea

Ictus

Ipertensione/Scompenso Cardiaco

Diabete

Artrite

Per Informazioni

Adiura, Via Maganza, 91 - Vicenza. Tel. 366 544-5569

Il corso è proposto in promozione con uno sconto del 50% ad Euro 100,00 anziché Euro 200,00.