Cucina creativa, cocktail bar, cioccolato per la Pasqua

Marzo porta una ventata di novità alla Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo (VI) con varie proposte per avvicinare i ragazzi delle scuole medie ancora indecisi sulla scuola superiore da scegliere o quelli a cui piacerebbe cambiare indirizzo di studi.

DIEFFE Enjoy Lab è il nuovo format, progettato dall’Istituto, che ogni giovedì pomeriggio del mese di marzo accoglierà giovani talenti del food & beverage e genitori nei laboratori gratuiti di cucina creativa e cocktail bar.

Si tratta di un’occasione unica che consentirà a tutti gli studenti di età compresa tra i 12 ed i 15 anni di “vivere” un pomeriggio a scuola affiancati dai migliori docenti e professionisti del settore, nonché di sperimentare una professione nei laboratori della rinnovata sede di Lonigo, in via San Daniele 60, partecipando ad un coinvolgente percorso tra cucina, mixology (rigorosamente alcohol free), pasticceria, cioccolateria e lievitati. Le attività sono aperte anche ai genitori che desiderano mettersi in gioco e sfidare i propri figli nelle arti culinarie.

Parallelamente, le famiglie e i ragazzi potranno effettuare dei colloqui orientativi e il tour della sede DIEFFE di Lonigo, alla scoperta dei moderni laboratori, degli spazi attrezzati e dell’unicità della proposta didattica, con la possibilità di degustare alcune delle preparazioni degli stessi allievi dell’Istituto.

A chiudere il ciclo di appuntamenti con i laboratori pomeridiani, che si terranno giovedì 4 - 11 - 18 e 25 marzo, sarà un evento speciale: DIEFFE Enjoy Lab – Easter edition in programma sabato 27 marzo. Una giornata intera con laboratori all’insegna del grande protagonista della Pasqua: il cioccolato.

Ragazzi e famiglie insieme, con le mani in pasta, nella preparazione di deliziosi cioccolatini per sperimentare la scuola in modo innovativo in condivisione tra genitore e figlio. Non mancherà la decorazione delle uova di Pasqua che poi saranno confezionate in un packaging speciale marchiato DIEFFE e regalate a tutti i partecipanti.

Davvero un’opportunità da non perdere per tutti i ragazzi che si avvicinano al mondo della ristorazione di alto profilo con interesse e curiosità, e per tutti quelli che si trovano incerti sul futuro indirizzo scolastico da affrontare. Sarà possibile prenotare i laboratori la mattina, dalle 9.00 alle 12.00 oppure il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

La formula degli Enjoy Lab - dichiara Luca Schettini, Direttore Scuola della Formazione Professionale DIEFFE di Lonigo – vuole presentare la scuola in una veste informale grazie alle dinamiche che si instaurano nel contesto laboratoriale dove i protagonisti sono genitori e figli, complici nelle attività e nella futura scelta scolastica.

Appuntamenti del mese di marzo Scuola DIEFFE Lonigo:

DIEFFE Enjoy Lab : giovedì 4-11-18-25 marzo, orario 16.00-18.00

: giovedì 4-11-18-25 marzo, orario 16.00-18.00 DIEFFE Enjoy Lab – Easter edition: sabato 27 marzo, orario 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Info e prenotazioni: Tel. 0444 432639 - lonigo@scuoledieffe.it

https://lonigo.scuoledieffe.it

Tutte le attività saranno svolte in sicurezza secondo le normative anti-covid. La prenotazione è obbligatoria.