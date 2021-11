Corso di operatore agricolo a Vicenza

Se ami stare a contatto con la natura e sogni un lavoro che ti permetta di vivere all’aperto, puoi scegliere la qualifica di Operatore Agricolo specializzato nella coltivazione di piante da semina e da frutto in campo o in serra, sia manualmente che attraverso l’uso dei macchinari.

La figura di Operatore Agricolo sarà in grado di gestire la coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e serra.

Obiettivi del corso

Imparerai a lavorare in autonomia svolgendo le principali mansioni inerenti il settore agricolo, a partire dalla gestione dell’azienda e fino alla coltivazione in pratica. Sarai in grado di occuparti della riproduzione e manutenzione di piante arboree, erbacee, ortofloricole dalla semina a tutte le altre attivita?.

Imparerai anche le nuove tecniche di coltivazione nel rispetto dell’ambiente e con l’uso delle nuove tecnologie.

Approfondimenti in pratica:

Organizzazione del lavoro nell'azienda agricola

Coltivazione delle piante

Preparazione delle attrezzature

Laboratori

Laboratorio Floricoltura

Laboratorio Orto-frutticultura

Laboratorio tecnica agraria

