ITS Academy Meccatronico Veneto aperte le iscrizioni al biennio 2022-24

Teamworking e probelm solving, le competenze trasversali maggiormente richieste oggi dal mondo del lavoro, come dimostrano i numerosi casi di successo degli ex-studenti, 14 corsi post diploma in automazione, sistemi meccatronici, industria 4.0 in tutto il Veneto per creare project manager, manutentori, progettisti e imprenditori capaci di affrontare le sfide della digital transformation.

Sono ormai numerosi gli esempi dei diplomati in area meccatronica che oggi hanno realizzato il sogno di un lavoro che contribuisce a creare innovazione: dal fondatore di una startup nel settore concia al tecnico presso il CERN di Ginevra, dal Plant test specialist ai tanti project manager, installatori e manutentori che sovrintendono in Italia e all’estero la qualità dei macchinari Made in Italy.

Perché saper ideare, progettare, risolvere in modo innovativo con professionalità e competenze che le aziende di oggi ricercano è fondamentale per attuare il salto decisivo verso un futuro digitale e automatizzato. Per rispondere alla urgente richiesta di competenze specialistiche di alto profilo da parte dell'economia del territorio, l'ITS Academy Meccatronico Veneto, da 10 anni punto di riferimento nella formazione e nell’accrescimento delle competenze tecniche nel tessuto industriale locale, amplia l’offerta in tutto il Veneto. E lo fa tenendo conto sia delle richieste delle aziende sia della forte domanda di accesso da parte di ragazzi e ragazze che hanno capito l’importanza della formazione tecnica post diploma.

Arrivano a 14 i corsi attivi in tutte le provincie nei tre indirizzi: di Tecnico Superiore per l'Automazione e i Sistemi Meccatronici, Tecnico Superiore per l'Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici, Tecnico Superiore per l'Informatica nell'Industria 4.0. I corsi nel vicentino si svolgono a Vicenza e Schio.

I corsi, rivolti a tutti gli studenti con diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei) sono realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il co-finanziamento della Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo.

Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Iscrizioni fino al 14 luglio.

Saranno 350 i posti disponibili assegnati alle selezioni ad accesso prioritario di luglio. Gli studenti prossimi alla maturità che si riconoscono nella formazione teorico-pratica sanno di poter contare su una platea di oltre 250 aziende pronte ad accoglierli prima nel tirocinio formativo e poi in azienda. Una formazione che garantisce un'occupazione al 98% degli studenti del nostro istituto nei sei mesi successivi al diploma (Fonte Indire).

Un percorso che prevede 2000 ore di formazione, di cui 1200 tra aula e laboratorio, con docenti provenienti prevalentemente dalle imprese, e 800 ore in azienda secondo il modulo 3+2, ovvero 3 giorni in aula/laboratorio e 2 in azienda ogni settimana. Una programmazione che consente l'ingresso graduale dello studente in azienda e il contatto diretto fin da subito con il mondo del lavoro. Gli studenti sviluppano progetti reali per le aziende in cui vengono inseriti, attraverso attività di teamworking con cui imparano ad affrontare le criticità, portare nuove idee e proporre soluzioni innovative a problematiche concrete.

Un bagaglio che si trasforma poi in opportunità come testimoniano i numerosi diplomati oggi impegnati come project manager, manutentori, progettisti, imprenditori.

DA OTTOBRE ISTITUTO MECCATRONICO VENETO AMPLIA LA SUA PRESENZA IN VENETO

Iscrizioni 2022-24 aperte dal 7 marzo al 14 luglio 2022

Figure professionali formate dall’ITS Meccatronico Veneto

Tecnico Superiore per l’Informatica nell’industria 4.0 – Sedi: Vicenza , Verona, Thiene (VI)

, Verona, Thiene (VI) Tecnico Superiori per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici – Sedi: Schio (VI) , Padova, Treviso

, Padova, Treviso Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici – Sedi: Vicenza, Verona, Padova, Mestre, Montebelluna (TV), Conegliano (TV), Belluno, Portogruaro (VE)

I dati dell’ITS Meccatronico Veneto:

3 Profili professionali

14 Corsi

811 i diplomati complessivamente dal 2010 a luglio 2021

100% ca. Percentuale occupati

6 mesi, Tempo medio assunzione

250 Aziende coinvolte

97 soci partecipanti (52 imprese, 34 scuole superiori,4 associazioni datoriali, 7 enti di formazione)

800 Ore di tirocinio per allievo

1200 Ore di lezione in classe e laboratorio

50% dei docenti provenienti dalle imprese

raggiungimento di competenze trasversali (soft skills) quali lavoro in teamworking, problem solving, conoscenza lingua inglese, abilità tecnico-scientifiche pratiche

