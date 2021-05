La mindfulness in azienda per allenarsi alla resilienza

Martedì 25 maggio verranno presentate le esperienze dell'azienda di Montecchio Xylem Lovara, che ha attivato un percorso per i dipendenti dedicato all’equilibrio emotivo

Nuovo appuntamento con Maps for Future, il format di eventi gratuiti promosso da Niuko Innovation & Knowledge, società di formazione di Confindustria Vicenza. Well-being, così le aziende si allenano alla resilienza, il tema al centro dell’evento online in programma martedì 25 maggio dalle 16.30 alle 18 (evento online con registrazione obbligatoria)

Al centro della riflessione un tema più che mai attuale: in questo tempo la parola “benessere” assume una nuova centralità, anche all’interno delle aziende. Cresce infatti la consapevolezza che l’investimento sullo “star bene” dei propri dipendenti, con strategie che guardino alla persona a 360 gradi e non solo alla dimensione professionale, è una responsabilità organizzativa e ha un impatto diretto sulla performance aziendale. L’evento sarà occasione per mettere a confronto voci e testimonianze diverse, offrendo spunti e stimoli alle realtà che stanno approcciando o intendono approcciare questo tema.

Dopo i saluti di Marina Pezzoli, ad di Niuko Innovation & Knwledge, è in programma l’intervento di Fabio Fassone, Docente e formatore CEB – Cultivating Emotional Balance

Verrà poi presentata l’esperienza di Xylem Lowara, che con il supporto di Niuko ha attivato per i propri dipendenti un percorso dedicato all'equilibrio emotivo attraverso un vero e proprio programma di addestramento mentale e mindfulness in azienda.

Xylem, azienda che opera nel settore della movimentazione e trattamento dell’acqua, un centro di innovazione altamente tecnologico dedicato allo sviluppo delle future tecnologie di pompaggio per i settori dell’edilizia residenziale e commerciale. Il centro direzionale sorge a Montecchio Maggiore, Vicenza, ed è frutto di un investimento milionario da parte della multinazionale statunitense.

Di grande interesse anche il caso di Etifor, spin-off dell’Università di Padova che ha attivato progetti che fanno leva sull’utilizzo dell’ironia, dell’immersione in natura e delle dinamiche proprie del gioco per coltivare il clima aziendale.

L’appuntamento è moderato da Matteo Finello, area aziende Niuko.

