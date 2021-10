CUOA: convegno su cambiamento e governance familiare

CUOA Business School è più di un centro di formazione: è il luogo dove il sapere incontra il fare, il talento trova sempre applicazione e la cultura diventa azione, scelte, futuro.

Ogni master, corso executive, programma di formazione su misura combina teoria e prassi, ricerca e risultato, metodo e innovazione.

15 ottobre 2021, h. 15.30 - 18.00

Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina

Possibilità di partecipazione in presenza oppure in live streaming

In occasione della celebrazione dei suoi 50 anni, ASFOR e CUOA Business School (che fu uno dei soci fondatori di ASFOR), promuovono un evento con l’obiettivo di rivivere le ragioni e lo spirito che portarono nel 1971 a creare un sodalizio che ha avuto un ruolo importante in Italia per sviluppare consapevolezza e cultura del valore della formazione manageriale.

L’occasione è propizia anche per riflettere sul ruolo che la formazione manageriale può al giorno d’oggi rivestire per supportare i processi di cambiamento che le imprese a governance familiare, ossatura del sistema imprenditoriale italiano, devono necessariamente affrontare per la propria competitività su scala mondiale.

CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) è tra le più importanti Business School italiane e da 60 anni svolge attività di formazione e diffusione della cultura imprenditoriale e manageriale, rivolta a imprenditori, manager, professionisti e giovani neolaureati. Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. La sua offerta include: MBA e master, corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia; è centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.

"Per questo non scegliamo solo docenti, ma persone che, come noi, sono sul campo e credono nello sviluppo professionale e nella crescita umana. E affianchiamo alla teoria esperienze concrete come laboratori, visite aziendali, testimonianze e lavori di gruppo, mettendo al primo posto l’impegno etico e meritocratico che deve muovere oggi più che mai ogni attività. "

