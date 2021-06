Al via corso per supertecnici in area Meccatronica

Chiedete alle aziende quali sono i profili su cui intendono investire maggiormente nei prossimi anni. La risposta corale indicherà quelle professionalità con competenze connesse ai sistemi di produzione industriale legati ad Industry 4.0, all’analisi dei dati, e alla loro sicurezza, ormai imprescindibile in ogni azienda. A questo si aggiunge la costante ricerca di personale capace di portare innovazione al processo produttivo così come al prodotto finale. È su queste necessità dell’economia del territorio della nostra regione che si plasmano i 5 profili professionali dell’ITS Meccatronico Veneto. C’è tempo fino al 16 luglio per iscriversi alla prima selezione ad accesso prioritario ai corsi attivi in tutto il Veneto.

Nel Vicentino sono 75 i posti complessivi per formare, nella sede di Vicenza, i Tecnici Superiori per l'Automazione ed i Sistemi Meccatronici e i Tecnici per la Digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale (Industry 4.0), e nella sede di Schio la figura di Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici. Profili capaci di inserirsi nel contesto aziendale subito dopo il diploma grazie alla formazione teorico-pratica in aula e laboratorio e al tirocinio formativo che porta i ragazzi a misurarsi con le dinamiche aziendali.

E l’ottimo risultato nella classifica nazionale INDIRE, che vede i corsi in Innovazione di processi e prodotti meccanici di Treviso e Schio (VI) posizionati rispettivamente al 9° e 10° posto su 201 corsi in Italia, dimostra la validità dei percorsi ITS Meccatronico nel formare diplomati in linea con le esigenze del mercato.

Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Iscrizioni fino alle ore 20 del 16 luglio.

“Il dialogo con le aziende venete - spiega Giorgio Spanevello, Direttore Generale ITS Meccatronico Veneto - ha reso evidente quanto fosse imprescindibile preparare oltre ai tecnici più legati alla produzione e al processo anche quei tecnici che, di fatto, devono contribuire a far girare gli ingranaggi dello Smart manufacturing, oggi alla base delle produzioni Made in Italy. La Digital transformation del comparto manifatturiero porta con sé un investimento in tecnologie che non si può ignorare se si vuole continuare ad essere competitivi. In questa direzione va quindi anche l’offerta formativa del nostro ITS Meccatronico Veneto. Auspichiamo che ragazzi e famiglie, al momento della scelta post diploma, colgano l’enorme opportunità che la digitalizzazione e l’innovazione dei sistemi di produzione sta portando in termini di crescita professionale e di inserimento lavorativo”.

Tutti i corsi sono realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il co-finanziamento della Regione Veneto, che ha un’attenzione costante verso gli ITS, e del Fondo Sociale Europeo. Le selezioni sono aperte a tutti gli studenti con diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei). Attraverso 2000 ore di formazione suddivise in 1200 ore in aula e laboratorio/pratica e 800 ore di tirocinio formativo in azienda gli studenti, al termine del biennio, sosterranno un esame di stato per ottenere il diploma statale di Tecnico Superiore, V livello europeo EQF.