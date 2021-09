In partenza Corso Sommelier Vicenza

Lezioni in presenza per imparare meglio, al via da fine settembre

Il corso da sommelier è uno strumento per acquisire delle competenze tecniche sul mondo del vino. Alcuni lo utilizzano per approfondire una passione personale, altri con aspirazioni lavorative, altri ancora per un mix di entrambe le cose.

Come dipendente si potrà trovare impiego presso grandi alberghi, aziende vitivinicole, cantine, ristoranti, wine bar molto quotati e qualificati, enti del turismo, villaggi turistici, navi da crociera (per il servizio di ristorazione), ristoranti stellati. Da libero professionista si potrà puntare, invece, sulle consulenze non solo per le aziende, ma anche per gli chef stellati, ristoranti ed alberghi esclusivi, per eventi (matrimoni, compleanni, anniversari importanti), fiere di settore, cene eleganti, e perfino per la grande distribuzione, nei supermercati o ipermercati, come responsabile acquisti per il settore vini.

Il primo livello è dedicato alle basi della professione del sommelier, per cui si studieranno le origini della viticoltura e dell’enologia, la tecnica della degustazione, i principi basilari del servizio a tavola, comprensivi di temperatura del vino, formazione e gestione di una cantina.

La retribuzione di un sommelier professionista, ovviamente, varia a seconda dell’impiego svolto e del datore di lavoro: se un dipendente di un grande albergo o di un ristorante stellato arriva a guadagnare anche 3, 4 mila euro al mese, gli altri percepiscono uno stipendio medio di circa 1.500-2.000 euro al mese. Discorso diverso per i freelance, che si fanno pagare a prestazione: per cui fatturano dopo ogni singolo workshop, evento o fiera a cui lavorano.

Corsi a Vicenza

Corsi in partenza a settembre di AIS

Nei corsi di primo livello sarà possibile studiare elementi di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di mescita dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane e straniere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Il perfezionamento costante della tecnica di degustazione diventa così elemento distintivo per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo.

Nel terzo livello, per la prima volta disponibile anche online, viene affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento al vino attraverso prove di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni che si terranno in occasione di quattro vere e proprie cene al ristorante.

I CORSI IN PRESENZA AIS VENETO 2021

Il 1° livello in presenza

• VI: Lunedì 6 settembre dalle 20.30 nell’Istituto San Gaetano, Vicenza.

Il 2° livello in presenza

• VI: Lunedì 27 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Ristorante Cà Sette a Bassano del Grappa (VI).

Il 3° livello in presenza

• VI: Mercoledì 8 settembre dalle ore 20.30 nell’Hotel Viest a Vicenza.

I CORSI ONLINE 2021

Il 1° livello Online

• VI: Lunedì 27 settembre dalle 20.00 online – Istituto Alberghiero San Gaetano a Vicenza.

Il 2° livello Online

• VI: Martedì 14 settembre dalel 20.00 online – Istituto San Gaetano a Vicenza.

Il 3° livello Online

• VI: Giovedì 16 settembre dalle 20.00 online – Istituto San Gaetano a Vicenza.

Corso Assosommelier 1° Livello

Da mercoledì 29/09/2021 presso Hotel Da Porto, Viale del Sole, 142, 36100 Vicenza.Dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Il programma del Primo Livello del Corso Sommelier Vicenza:

Mercoledì 29/09/2021 1. Storia della viticoltura dalle origini ai giorni nostri

Mercoledì 06/10/2021 2. La vigna – produzione delle uve

Mercoledì 13/10/2021 3. La cantina – Produzione e componenti del vino

Sabato mattina 16/10/2021 4. Visita didattica a una azienda vitivinicola

Mercoledì 20/10/2021 5. Esame visivo ed esame olfattivo del vino

Mercoledì 27/10/2021 6. Esame gustativo del vino – scheda descrittiva e scheda punteggio

Mercoledì 03/11/2021 7. Vini spumanti

Mercoledì 10/11/2021 8. Vini passiti, Vini liquorosi, muffati e Icewine

Mercoledì 17/11/2021 9. Il servizio del vino e le funzioni del sommelier

Mercoledì 24/11/2021 10. La piramide qualitativa, la legislazione del vino

Mercoledì 01/12/2021 11. Verticale di 4 annate di un vino importante

Circa 40 entusiasmanti esperienze di assaggio guidate e raccontate dai migliori docenti. Una carta dei vini prestigiosa, consultabile on line.

Assosommelier sceglie solo la didattica in presenza per preservare la qualità dell’apprendimento. Visto che:

La visita in cantina è un importante fase di apprendimento e va svolta necessariamente in loco.

La degustazione dei vini di ogni lezione è correlata ai contenuti teorici e non può essere differita nel tempo.

Le soluzioni per gli esperimenti gustativi di alcune lezioni sono preparati in loco.

Il corso richiede un alto numero di vini in assaggio, circa 40, e di alta qualità. E’ impossibile quindi pensare a delle forniture individuali conservandone la stessa qualità e mantenendo convenienti le quote di partecipazione.

L’interattività collegiale delle degustazioni in presenza è garantita ed è parte integrante dell’apprendimento.

Nelle lezioni in aula si consolidano i saperi e si sviluppano relazioni sociali sane e durature.

La frequenza al Primo Livello del corso da sommelier Vicenza da diritto all’Attestato di Qualifica da Assaggiatore di Vino e consente di iscriversi al secondo livello. Con la frequenza del Terzo Livello e il superamento dell’esame di abilitazione, si ottiene l’Attestato di Qualifica Professionale da Sommelier, riconosciuto in Italia e all’estero.