Corso sull’uso della Saldatrice Laser per gioielleria

Formazione gratuita per saldatore orafo con la tecnologia più all'avanguardia

Il corso gratuito al via presso il CPV a Vicenza si propone di insegnare l’uso della saldatrice laser, apparecchiatura tecnologicamente avanzata, sempre più presente nei laboratori di medie/grandi dimensioni; la saldatura laser ha consentito di superare numerosi problemi riguardanti le saldature, come ad esempio la saldatura di oggetti con pietre già montate o saldature su particolari minuti.

L’obiettivo è la diffusione di un’innovazione tecnologica nel settore quella del laser allo stato solido “YAG” (Yttrium – Aluminium – Garnet, granato di ittrio e alluminio) un cristallo posto in una camera ermeticamente chiusa.

Questo tipo di laser permette a qualsiasi utente di lavorare con un laser in qualsiasi luogo ed in totale sicurezza per gli occhi “classe 1”, cosa impossibile prima.

I vantaggi di questa tecnologia nel settore orafo sono molteplici: permette all’utilizzatore di risparmiare tempo riducendo al minimo gli scarti e migliorando notevolmente la qualità dei prodotti. Con la tecnologia tradizionale risulta infatti poco semplice ed economico effettuare saldature in pezzi già finiti o di spessore molto fini, effettuare riparazioni senza togliere le pietre preziose e accoppiare oggetti prodotti con leghe differenti.

È possibile riparare, incastonare, lucidare pavé, e finire oggetti con pietre preziose senza causare lo shock termico ed il ritiro del metallo che sono la causa principale della rottura delle pietre.

Con questo laser è possibile saldare oggetti senza usare leghe di saldatura che portano inevitabilmente a variazioni del titolo e di colore con conseguente deprezzamento del proprio valore. In pezzi finiti non sono necessarie ulteriori operazioni di finitura e/o pulizia.

Si possono assemblare pezzi con spessori molto differenti tra loro o formati da leghe differenti tra loro come: oro giallo/bianco/rosso e oro/acciaio.

Addestramento a:

utilizzo della saldatrice laser in tutte le sue modalità e funzioni di potenza;

utilizzo del microscopio e sue regolazioni;

postura, settaggi di base (%, ms, hz, dia);

reazioni delle diverse leghe;

saldatura di anellino semplice;

riparazione di catenina fine;

griffes su castone;

castone su gambo;

realizzazione di un filo da riporto (0,20 mm);

cancellare una incisione, chiusura pori, riparazione di catene vuote molto fini, ecc.

Destinatari

L’iniziativa è aperta alle aziende del settore orafo che abbiano sede legale e/o unità locale in Provincia di Vicenza.

DURATA CORSI PER SALDATRICE LASER - ORAFI

Il corso ha una durata di 25 ore. Il numero di allievi per corso è di 6. EVO X rappresenta la nuova frontiera delle saldatrici laser desktop; la più potente ed efficace della categoria con un rivoluzionario sistema operativo.

Sede: Tutte le lezioni del corso si svolgono presso il laboratorio attrezzato di CPV in Via G.Rossini n. 60 a Vicenza

Quota: partecipazione gratuita