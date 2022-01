Corso professionale con qualifica di cuoco

La professione del cuoco è multiforme e complessa, un cuoco non è soltanto colui che con ingegno ed estro propone ai suoi ospiti piatti invitanti e gustosi. E’ piuttosto un professionista che con grande impegno e forza di volontà ha costruito il suo bagaglio di competenze e abilità per poter divenire punto di riferimento della cucina ed emblema del mondo della ristorazione. La creatività, in unione con la passione per la gastronomia e la cultura del cibo sono elementi essenziali per poter iniziare questo mestiere, ma non bastano: essi devono essere accompagnati da specifici percorsi formativi e da una grande esperienza sul campo. Il programma consentirà agli allievi di sviluppare le capacità tecniche e teoriche per intraprendere l’attività di cuoco, trasmettendo i principi tecnici, scientifici, estetici e deontologici che stanno alla base di una delle professioni più richieste dal mercato.

Corso per cuoco dell'Università del Gusto

Il corso intende formare la figura del cuoco con qualifica professionale riconosciuta.

Il programma formativo permette agli studenti di acquisire le abilità necessarie per potersi inserire nel settore culinario, occupandosi delle varie fasi del processo ristorativo, dall’approvvigionamento di materie prime, alla loro corretta conservazione, dalla costruzione del menù fino all’elaborazione dei piatti.

Gli allievi acquisiranno altresì le competenze in ambito tecnologico alimentare, merceologico, igienico- sanitario, nonché nozioni legate alla capacità di stare in brigata e lavorare in team, strumenti di web marketing, elementi di food cost, fondamenti di storia della cucina italiana.

*Il corso, approvato ai sensi del Decreto Regionale n.643 del 31/05/2016, permette di ottenere, dopo l’esame finale, la qualifica di Cuoco ai sensi della DGR 668 del 28/04/2015 Regione del Veneto. La Qualifica Professionale è riconosciuta a livello europeo, secondo il livello EQF3 del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework).

Presentazione corso

L'Università del Gusto apre le porte dei suoi laboratori a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino programmi formativi. Il 14 gennaio dalle ore 17.00 presentazione del Corso professionale con qualifica di cuoco, che inizierà il 24/01/2021 presso il Centro Formazione Esac di Creazzo (VI).

Il programma:

• Presentazione del corso

• Presentazione dei docenti

• Video presentazione corso e testimonianze dei nostri ex allievi di successo

• Domande&Risposte

Il Corso Professionale per la qualifica di Cuoco si rivolge a coloro che, in linea con il percorso di studi pregresso, vogliono specializzare la loro formazione e a quanti, pur non in possesso di un titolo di studio coerente con il settore ristorativo, vogliano svolgere in maniera professionale il mestiere di cuoco.

Prezzo: 2.900,00 €

La qualità dei corsi di formazione è garantita da un’accurata scelta dei docenti, dalla loro alta professionalità e soprattutto dalla capacità degli stessi di trasferire con passione le proprie conoscenze in un percorso istruttivo di assoluta gratificazione. I corsi hanno anche natura pratica, per cui i partecipanti potranno sperimentare attivamente "sul campo" quanto insegnato.