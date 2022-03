Una professione che ha ritrovato il grande valore che aveva in passato, nel Medioevo i fornai si riunivano in corporazioni, per stabilire le regole della produzione e della vendita del pane, ed erano tra gli artigiani più rispettati.

Il corso di trasformazione agroalimentare ad indirizzo pasticceria/panetteria del CFP di Trissino forma operatori in grado di realizzare prodotti di pasticceria, panetteria e pizzeria. Si potrà trovare lavoro in catene di panetterie e pasticcerie, in negozi specifici oppure all’interno di supermercati e centri commerciali che panificano ogni giorno, o aprire un'attività tutta tua, magari ridare nuova vita ad una panetteria di paese, che ancora oggi è un punto di ritrovo, portando creatività e innovazione.

Durata del corso e qualifica professionale

Durata: 3 anni (990 ore annue)

Stage in azienda previsto per il 3° anno (200 ore)

Esame finale alla conclusione del triennio per ottenere la Qualifica professionale di Operatore alla trasformazione agroalimentare (validità a livello nazionale ed europeo – titolo corrispondente al 3° livello EQF)

Possibilità di frequentare il quarto anno presso le Scuole di Formazione Professionale ed ottenere il Diploma di Tecnico della trasformazione agroalimentare (4° Livello EQF)

Obiettivi del corso Pasticceria e Panetteria

I pasticceri e i panificatori potranno trovare lavoro sia in imprese artigiane di piccola o media dimensione sia in strutture alberghiere e/o ristorative.

Dopo un’adeguata esperienza lavorativa e una volta raggiunti buoni livelli di autonomia, entrambe le figure professionali potranno avviare un’attività di pasticceria o panetteria in proprio.

Competenze acquisite

Il corso di pasticceria e panetteria offerto da CFP Trissino fornisce ai ragazzi le conoscenze e le competenze necessarie per la realizzazione di prodotti dolciari e prodotti di panificazione e pizzeria.

Il pasticcere realizza, con ricette tradizionali ed innovative:

paste di base e creme,

biscotteria, cioccolateria e pasticceria fresca,

prodotti da colazione,

torte da forno e composte,

semifreddi e gelati.

Conosce inoltre i macchinari specifici e le tecniche di lavorazione, di lievitazione e di cottura dei prodotti dolciari e sa presentarli con modalità creative.

Il panificatore, a partire dalla conoscenza delle ricette e delle materie prime, è in grado di realizzare molteplici prodotti di panificazione e pizzeria, effettuando la lavorazione degli impasti, le operazioni di formatura, curando la lievitazione e la cottura dei prodotti.

Contatti

CFP Trissino - Scuola di Formazione Professionale

Via Giovanni XXIII, 2 – 36070 Trissino (VI)

Tel: 0445 962022