Come usare G Suite Google, corso gratuito

G Suite è la piattaforma ideata da Google per lo Smart Working e la condivisione di dati in tempo reale, che permette di creare file e documenti, archiviare e gestire dati, organizzare videoconferenze e riunioni da remoto.

Uno dei grandi vantaggi di G Suite è la possibilità di eliminare ridondanze nella produzione di documenti, in quanto ogni file può essere salvato su un server attraverso il Cloud Computing e modificato da più utenti della stessa azienda senza creare duplicati. Tale funzione risulta utile non solo per chi opera in Smart Working, ma anche nel lavoro in presenza, quando si rende necessario condividere flussi informativi operando su un unico documento di origine attraverso un vero e proprio social network aziendale.

Calendario corso: martedì e giovedì 26-28 aprile, 3-5 maggio 2022.

INIZIO CORSO 26/04/2022

ORARIO LEZIONI dalle ore 20.00 alle ore 23.00

DURATA 12 ore

SEDE Centro Formazione Esac, Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)

FINANZIATO al 100%